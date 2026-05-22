Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Lechię Gdańsk w meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (23 maja) o godz. 17:30. Goście muszą wygrać, jeśli chcą się utrzymać.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Lechia Gdańsk

Bruk-Bet Termalica – Lechia: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra na własnym obiekcie z Lechią Gdańsk w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla gospodarzy będzie to spotkanie rozgrywane już bez większej presji, ponieważ Słoniki pogodziły się ze spadkiem po bardzo słabej rundzie wiosennej. Ekipa Marcina Brosza mimo trudnej sytuacji nie zamierza jednak kończyć sezonu bez walki. Najlepszym tego dowodem było wyjazdowe zwycięstwo nad Arką Gdynia.

Biało-Zieloni znajdują się w strefie spadkowej i nie mogą pozwolić sobie na kolejną porażkę. Problemem zespołu z Gdańska jest jednak fatalna seria. Cztery kolejne przegrane spotkania nie napawają optymizmem. Dodatkowo Lechia nie potrafiła ostatnio zdobywać punktów w Łodzi i Radomiu. Mój typ: remis.

Bruk-Bet Termalica – Lechia: ostatnie wyniki

Zespół z Niecieczy w poprzedniej kolejce odniósł zwycięstwo nad Arką Gdynia (3:2). O komplecie punktów Termaliki zdecydowała bramka Ivana Durdova w 93. minucie, która „zatopiła” rywali. Wcześniejsze porażki z Legią Warszawa (0:1) oraz GKS-em Katowice (1:5) pokazały problemy drużyny. Podopieczni Marcina Brosza potrafili jednak sięgnąć po zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin (2:1), choć wcześniej musieli również uznać wyższość Wisły Płock (1:3).

Gdańszczanie przegrali z Legią Warszawa (1:2) po golu straconym w 93. minucie. Wcześniej Lechia uległa Widzewowi Łódź (1:3), Radomiakowi Radom (1:3) oraz Rakowi Częstochowa (1:2). Jeszcze w kwietniu zdołała wywalczyć punkt z Piastem Gliwice (1:1).

Bruk-Bet Termalica – Lechia: historia

Tomas Bobcek zanotował dwa trafienia w poprzednim meczu obu zespołów. W listopadzie Gdańszczanie rozbili rywali (5:1). W pięciu ostatnich potyczkach aż cztery razy Lechia wychodziła z kompletem punktów, a Słoniki wywalczyły remis w październiku 2023 roku.

Bruk-Bet Termalica – Lechia: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów wskazują, że Lechia jest zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki w Niecieczy. Jeśli myślisz, że zwyciężą Gdańszczanie, to taki scenariusz można obstawić z kursem około 1.83. Triumf Bruk-Bet Termaliki został wyceniony na poziomie 3.80, a remis 4.30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Remis Lechia Gdańsk 3.70 4.10 1.82 3.80 4.30 1.83 3.80 4.30 1.83

Bruk-Bet Termalica – Lechia: przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Masoero, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Strzałek, Hilbrycht – Fassbender, Zapolnik, Jimenez

Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz, Diaczuk, Rodin, Vojtko – Kapić, Neugebauer – Mena, Sezonienko, Cirković – Bobcek

Bruk-Bet Termalica – Lechia: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. Starcie będzie dostępne tylko w serwisie streamingowym CANAL+ online.

