Cracovia – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Cracovia podejmie Koronę Kielce w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na stadionie przy Kałuży rozpocznie się w sobotę (23 maja) o godz. 17:30. Gospodarze chcą się uratować przed spadkiem.

Cracovia – Korona: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Koronę Kielce w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem Bartosz Grzelak był bardzo blisko odniesienia premierowego zwycięstwa. Krakowianie po szalonym i pełnym zwrotów akcji widowisku zremisowali z Motorem Lublin. Pasy mają obecnie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową i aby uniknąć nerwowego spoglądania na wyniki rywali z dolnych rejonów tabeli, muszą przynajmniej zremisować z Koroną.

Żółto-Czerwoni w poprzedni weekend pokonali Widzew Łódź i tym samym zapewnili sobie utrzymanie. Bohaterem został Dawid Błanik, który popisał się kapitalnym trafieniem z rzutu wolnego. Historia ostatnich pojedynków w Krakowie zdecydowanie przemawia jednak na korzyść gospodarzy. Ostatni wyjazdowy triumf Kielczan nad Pasami miał miejsce jeszcze w 2013 roku. Mój typ: zwycięstwo Cracovii.

Cracovia – Korona: ostatnie wyniki

Krakowianie zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin (3:3). Pasy jeszcze do 88. minuty prowadziły 3:1 i były o krok od niezwykle cennego zwycięstwa. W końcówce gospodarze rzucili się do odrabiania strat i zdołali wyrwać remis. Wcześniej zespół z Krakowa zremisował także z Radomiakiem Radom (0:0) oraz Zagłębiem Lubin (0:0), minimalnie uległ Pogoni Szczecin (0:1), a także wysoko przegrał z Rakowem Częstochowa (1:4).

W zdecydowanie lepszych humorach do Krakowa przyjadą piłkarze Korony. Dawid Błanik zdobył bramkę w wygranym meczu z Widzewem Łódź (1:0). Warto jednak zaznaczyć, że wcześniejszy okres nie był łatwy dla drużyny Jacka Zielińskiego. Kielczanie przegrali z Rakowem (0:2) oraz Górnikiem Zabrze (0:1), a także zremisowali z Piastem (1:1) i GKS-em Katowice (1:1).

Cracovia – Korona: historia

Ajdin Hasić zdobył bramkę w listopadowym meczu, w którym Pasy wygrały w Kielcach (1:0). W sezonie 2024/2025 w Krakowie padł remis (1:1), a w stolicy województwa świętokrzyskiego komplet punktów powędrował do Krakowian.

Cracovia – Korona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują w roli faworytów zawodników Cracovii. Triumf Pasów został wyceniony w granicach 2.25-2.32. Zwycięstwo Korony Kielce można obstawić z kursem mniej więcej 4.10, a remis w okolicach 2.80.

Cracovia Remis Korona Kielce 2.25 2.80 3.70 2.32 2.72 4.10 2.32 2.80 4.10

Cracovia – Korona: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Wójcik, Henriksson, Sutalo – Piła, Al-Ammari, Klich, Perković – Hasić, Zahiroleslam, Sans

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Pięczek – Nono, Stępiński, Błanik

Cracovia – Korona: sonda

Cracovia – Korona: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Korona Kielce w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online.

