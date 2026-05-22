Cracovia – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Cracovia – Korona: typy bukmacherskie
Cracovia podejmie Koronę Kielce w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem Bartosz Grzelak był bardzo blisko odniesienia premierowego zwycięstwa. Krakowianie po szalonym i pełnym zwrotów akcji widowisku zremisowali z Motorem Lublin. Pasy mają obecnie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową i aby uniknąć nerwowego spoglądania na wyniki rywali z dolnych rejonów tabeli, muszą przynajmniej zremisować z Koroną.
Żółto-Czerwoni w poprzedni weekend pokonali Widzew Łódź i tym samym zapewnili sobie utrzymanie. Bohaterem został Dawid Błanik, który popisał się kapitalnym trafieniem z rzutu wolnego. Historia ostatnich pojedynków w Krakowie zdecydowanie przemawia jednak na korzyść gospodarzy. Ostatni wyjazdowy triumf Kielczan nad Pasami miał miejsce jeszcze w 2013 roku. Mój typ: zwycięstwo Cracovii.
Cracovia – Korona: ostatnie wyniki
Krakowianie zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin (3:3). Pasy jeszcze do 88. minuty prowadziły 3:1 i były o krok od niezwykle cennego zwycięstwa. W końcówce gospodarze rzucili się do odrabiania strat i zdołali wyrwać remis. Wcześniej zespół z Krakowa zremisował także z Radomiakiem Radom (0:0) oraz Zagłębiem Lubin (0:0), minimalnie uległ Pogoni Szczecin (0:1), a także wysoko przegrał z Rakowem Częstochowa (1:4).
W zdecydowanie lepszych humorach do Krakowa przyjadą piłkarze Korony. Dawid Błanik zdobył bramkę w wygranym meczu z Widzewem Łódź (1:0). Warto jednak zaznaczyć, że wcześniejszy okres nie był łatwy dla drużyny Jacka Zielińskiego. Kielczanie przegrali z Rakowem (0:2) oraz Górnikiem Zabrze (0:1), a także zremisowali z Piastem (1:1) i GKS-em Katowice (1:1).
Cracovia – Korona: historia
Ajdin Hasić zdobył bramkę w listopadowym meczu, w którym Pasy wygrały w Kielcach (1:0). W sezonie 2024/2025 w Krakowie padł remis (1:1), a w stolicy województwa świętokrzyskiego komplet punktów powędrował do Krakowian.
Cracovia – Korona: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jasno wskazują w roli faworytów zawodników Cracovii. Triumf Pasów został wyceniony w granicach 2.25-2.32. Zwycięstwo Korony Kielce można obstawić z kursem mniej więcej 4.10, a remis w okolicach 2.80.
Cracovia – Korona: przewidywane składy
Cracovia: Madejski – Wójcik, Henriksson, Sutalo – Piła, Al-Ammari, Klich, Perković – Hasić, Zahiroleslam, Sans
Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Pięczek – Nono, Stępiński, Błanik
Cracovia – Korona: sonda
Cracovia – Korona: transmisja meczu
Mecz Cracovia – Korona Kielce w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online.
