Legia zerwie ważną współpracę z pierwszoligowcem?! Projekt bliski końca

Legia Warszawa może zakończyć współpracę z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Projekt uchodził za bardzo ambitny i miał być długofalowy, ale prawdopodobnie dobiegnie końca już teraz - informuje portal Legia.net.

Legia zrywa współpracę z Pogonią? Trenerzy już odchodzą

Legia Warszawa w zeszłym roku podjęła się współpracy z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W jej ramach wyselekcjonowała trenerów, którzy dołączyli do zespołu z niższego poziomu rozgrywkowego – Piotra Stokowca, Dariusza Rolaka oraz Michała Kubiaka. Pogoń jesienią spisywała się znakomicie i miała nawet szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, ale w rundzie wiosennej zanotowała tylko dwa zwycięstwa i nawet nie dostanie się do baraży.

Co więcej, końca może dobiec projekt, który uważany był za bardzo ambitny i długofalowy. Portal Legia.net informuje, że warszawski klub może zerwać współpracę z pierwszoligowcem po zaledwie roku. Relacje między władzami zepsuły się już zimą, kiedy to Legia za niewielkie pieniądze sprowadziła Rafała Adamskiego, absolutną gwiazdę ofensywy Pogoni.

Oba kluby mocno korzystały na tej współpracy – Legia mogła ogrywać swoich utalentowanych młodzieżowców na wysokim poziomie, a Pogoń cieszyła się ze wzmocnień składu. Po sezonie do warszawskiej drużyny wrócą Oliwier Olewiński i Mateusz Szczepaniak, którzy będą przygotowywać się do grania pod okiem Marka Papszuna. Wraz z końcem trwających rozgrywek z Pogonią pożegnają się też Stokowiec oraz Rolak.