Bayern Monachium – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Bayern Monachium zmierzy się z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. Mecz zostanie rozegrany w Berlinie w sobotę (23 maja) o godz. 20:00. Mistrzowie Niemiec chcą zakończyć sezon z dubletem.

Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Stuttgart: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się z VfB Stuttgart w wielkim finale Pucharu Niemiec, który odbędzie się w Berlinie. Dla bawarskiego giganta będzie przede wszystkim szansa na zwieńczenie znakomitego sezonu krajowym dubletem. Bawarczycy sięgnęli po mistrzostwo kraju, lecz świętowanie tytułu szybko musi zostać odłożone na bok. Ostatni raz zdobyli Puchar Niemiec w 2020 roku.

Po drugiej stronie boiska stanie Stuttgart, czyli drużyna, która w poprzedniej edycji rozgrywek wzniosła trofeum po znakomitym finiszu sezonu. W finale wówczas Die Roten pokonali Arminię Bielefeld. Teraz spróbują powtórzyć ten sukces, choć skala wyzwania będzie zdecydowanie większa. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – NIE.

Bayern – Stuttgart: ostatnie wyniki

Piłkarze ze stolicy Bawarii w ostatniej kolejce 1. Bundesligi rozbili FC Koln (5:1). W tym miesiącu monachijczycy dopisali też do swojego konta zwycięstwo nad VfL Wolfsburg (1:0). Natomiast w półfinale Ligi Mistrzów zremisowali na Allianz Arenie z Paris Saint-Germain (1:1) W Paryżu przegrali (4:5).

Stuttgart zakończył ligowe zmagania remisem z Eintrachtem Frankfurt (2:2). Wcześniej Die Roten pokazali jednak dużą siłę, pokonując Bayer Leverkusen (3:1) oraz remisując z TSG Hoffenheim (3:3) i Werderem Brema (1:1). W półfinale Pucharu Niemiec Stuttgart wyeliminował po bardzo trudnym meczu SC Freiburg.

Bayern – Stuttgart: historia

Bawarczycy wygrali pięć ostatnich spotkań ze Stuttgartem. W bieżących rozgrywkach Bayern rozgromił Die Roten (5:0) na wyjeździe, a na Allianz Arenie wygrał (4:2). Stuttgart ostatni raz pokonał monachijczyków w maju 2024 roku.

Bayern – Stuttgart: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów jasno widzimy, iż faworytami finałowego starcia są piłkarze Bayernu. Kursy na zwycięstwo monachijczyków wynoszą około 1.35. Z kolei wygrana Stuttgartu została wyceniona na poziomie mniej więcej 7.40. Remis w regulaminowym czasie gry to kurs około

Bayern – Stuttgart: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane

VfB Stuttgart: Nubel – Hendriks, Chabot, Mittelstadt – Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich, El Khannouss – Demirović, Undav

Bayern – Stuttgart: sonda

Bayern – Stuttgart: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec zostanie rozegrane w sobotę (23 maja) o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 1 oraz Super Polsat. Spotkanie będzie też dostępne w serwisach elevensports.pl i Polsat Box Go.

