Królewski zakomunikował wprost. Ważne słowa po ruchach transferowych Wisły

Wisła Kraków w sobotni poranek ogłosiła kolejny transfer tego lata. Tuż po tej informacji ważny komunikat do kibiców wystosował prezes Białej Gwiazdy na platformie X.

Jarosław Królewski jasno postawił sprawę

Wisła Kraków w trwającym sezonie celuje w bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Trzynastokrotni mistrzowie Polski chcą uniknąć kolejnych rozczarowań w barażach, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Dlatego w klubie postawiono na wzmocnienie jakości drużyny i dokonano kilku konkretnych transferów. Po ich sfinalizowaniu prezes Wisły, podzielił się przemyśleniami na platformie X.

„Cierpliwie i konsekwentnie wzmocniliśmy kadrę zawodnikami, których mieliśmy w obserwacji i którzy byli naszym priorytetem – głównie z lig silniejszych od naszej obecnej” – przekazał Jarosław Królewski.

„Brawo zespół! Nasze autorskie systemy technologiczne również działają coraz sprawniej” – dodał sternik Wisły.

W trakcie letniego okna transferowego do krakowskiej drużyny trafiło kilku zagranicznych zawodników. Białą Gwiazdę wzmocnili m.in.: Marko Bozić, Ardit Nikaj, Raoul Giger, Darijo Grujić, Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld oraz Ervin Omić. Finalnie nie udało się jednak dopiąć transferu Joshy Zimmermanna, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

W niedzielę Wisła rozegra kolejne ligowe spotkanie w ramach siódmej kolejki Betclic 1. Ligi. Krakowianie podejmą u siebie Śląsk Wrocław. Początek meczu o godzinie 14:30. Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa powalczy o szóste z rzędu zwycięstwo, mając w zanadrzu również jeden zaległy mecz.

