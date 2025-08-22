Rekord prędkości i efekt nowej miotły w Ruchu. Szwedzik przed derbami z Polonią

Patryk Szwedzik to obecnie najskuteczniejszy zawodnik Ruchu Chorzów, mający na koncie cztery trafienia. W rozmowie z Goal.pl piłkarz zdradził, czy ma swojego idola oraz jak przebiega jego aklimatyzacja w zespole Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Szwedzik

Szwedzik szczerze przed derbami. To zdanie o Fornaliku robi wrażenie

Patryk Szwedzik w trwającym oknie transferowym przeniósł się do Ruchu Chorzów z Chrobrego Głogów. Tym samym ponownie wrócił na Górny Śląsk. W meczu szóstej kolejki przeciwko Stali Rzeszów skompletował hat-tricka. W rozmowie z Goal.pl opowiedział m.in. o radach udzielanych mu przez Waldemara Fornalika, nie kryjąc satysfakcji, że były selekcjoner reprezentacji Polski przejął stery nad Ruchem.

– Trochę pozmienialiśmy w mojej grze i było to widać w meczu ze Stalą Rzeszów. Dobrze weszliśmy w spotkanie, szybko zdobyliśmy dwie bramki, co bardzo nam pomogło – podkreślił Szwedzik.

Najlepszy dotąd sezon w karierze zanotował w rozgrywkach 2021/2022 w barwach GKS-u Katowice. Wystąpił wówczas w 29 meczach, zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Naturalnym pytaniem była więc kwestia różnic, jakie dostrzega w pracy trenerów Rafała Góraka i Waldemara Fornalika.

– To są całkowicie różni trenerzy. Nie chcę mówić, który miał coś lepszego, a który coś innego. Od każdego można się czegoś nauczyć. Cieszę się, że trener Fornalik do nas trafił, bo to duża sprawa i można od niego wiele wyciągnąć – zaznaczył zawodnik.

Nie ma idola i nie stawia sobie konkretnych celów

Trzecią bramkę w meczu ze Stalą były młodzieżowy reprezentant Polski zdobył strzałem oddanym bez zastanowienia – tak, jak robią to najlepsi napastnicy. Szwedzik wyjaśnił jednak, że nie wzoruje się na żadnym konkretnym piłkarzu.

– Nie mam jednego, konkretnego idola. Staram się obserwować zawodników będących w formie i od każdego coś czerpać – dodał napastnik.

Patryk Szwedzik po meczu #RCHSTA o swoim drugim golu. "To była moja wizytówka. Zachowałem się jak na napastnika przystało. W takich sytuacjach nie podaję" pic.twitter.com/LvaMAhUrHw — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) August 20, 2025

Co prawda za Szwedzikiem dopiero sześć kolejek, a już ma na koncie cztery gole. Jakie więc stawia sobie wyzwania na trwającą kampanię?

– Nie mam celów zapisanych na lodówce. Zawsze chcę grać lepiej niż w poprzednim sezonie i do tego dążę. Skupiam się na tym, co tu i teraz. Przed nami derby, więc na tym się koncentruję – wyjaśnił napastnik.

Napastnik Ruchu o rekordowej prędkości

Zawodnik Ruchu uchodzi również za jednego z najszybszych w drużynie. Sam zdradził swoje rekordowe osiągnięcie i wskazał, kto w ekipie Niebieskich potrafi może mu dorównać.

– Najszybsza prędkość, jaką osiągnąłem, to 36 km/h. Jeszcze takiego wyniku w Ruchu nie zanotowałem. Myślę, że trudno byłoby mnie przegonić, choć Alek Komor też jest bardzo szybki – można się zdziwić, gdy się rozpędzi. W piłce jednak nie biega się na 100 metrów, częściej zmienia się kierunki. Najważniejsze są dynamika i zwinność – podkreślił.

Niedzielne spotkanie w ramach 7. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Polonią Bytom odbędzie się na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów ma nową twarz. Szwoch szczerze o pracy z Fornalikiem