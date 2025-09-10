Wisła Kraków ma zamiar odzyskać mistrzostwo Polski
Wisła Kraków rozgrywa właśnie czwarty z rzędu sezon na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Cały czas trwa zatem misja krakowskiej ekipy związana z powrotem do PKO BP Ekstraklasy, z której spadła na koniec kampanii 2021/2022. Okazuje się jednak, że Wisła mierzy nie tylko w awans, ale stawia sobie jeszcze wyższe cele, o czym mówił prezes klubu z Krakowa w jednym z ostatnich wywiadów.
– Chcę, żeby Wisła wróciła do Ekstraklasy, a później jak najszybciej wygrała mistrzostwo Polski. Niezależnie od tego, w jakiej roli w tym klubie będę – mówił Jarosław Królewski w rozmowie z Bartoszem Karczem w audycji „Trzecia Strona Błoń” na kanale Gazety Krakowskiej.
– Czy będę dalej prezesem, czy będę współwłaścicielem, czy będę tutaj sprzątał albo pracował w sekretariacie. Chcemy zbudować nową Wisłę, opartą na fundamentach, jakimi są historia i tradycja – zaznaczył prezes klubu z Krakowa.
– Polska piłka nożna potrzebuje Wisły w Ekstraklasie, ale też potrzebuje tego stylu myślenia, który dzisiaj ma Wisła Kraków. Nie odnosimy sukcesów w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, choć Liga Konferencji jest ogromnym osiągnięciem. Jako 40-milionowy kraj nie odnosimy jednak wielkich sukcesów w futbolu, więc przyda się trochę „zamieszać w tym garnku” – dodał Królewski.
Wisła aktualnie w tabeli Betclic 1. Ligi jest liderem z dorobkiem 18 punktów. W najbliższą sobotę Biała Gwiazda zmierzy się z Odrą Opole w ramach dziewiątej kolejki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.
