Barcelona robi porządki wśród bramkarzy. Niepewny los kilku graczy

08:25, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski
FC Barcelona szykuje poważne zmiany w obsadzie bramki przed sezonem 2026/27. Według Mundo Deportivo klub analizuje przyszłość kilku zawodników i rozważa kolejne ruchy.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Niepewność wokół Szczęsnego w Barcelonie

FC Barcelona ma obecnie aż sześciu bramkarzy zakontraktowanych w różnych zespołach. W pierwszej drużynie są Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Na wypożyczeniach grają Inaki Pena, Aron Yaakobishvili i Marc Andre ter Stegen. W rezerwach pozostaje Diego Kochen.

Sytuacja kadrowa wymusza konkretne decyzje przed nowym sezonem. Klub rozważa także transfer Alexa Remiro z Realu Sociedad. To dodatkowo zwiększa konkurencję i komplikuje układ sił w drużynie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Według Mundo Deportivo Yaakobishvili wyrasta na kandydata do roli trzeciego bramkarza. Barcelona monitoruje jego występy w FC Andorra. Sztab szkoleniowy uważa że może odnaleźć się w planach Hansiego Flicka. Węgierski golkiper rozegrał 21 spotkań i zachował trzy czyste konta. Ostatnio nie grał regularnie z powodów technicznych. Mimo to zarówno Andorra jak i Barcelona pozytywnie oceniają jego rozwój.

Niepewna pozostaje także przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Pojawiają się głosy że po sezonie może opuścić klub, choć nie ma w tej sprawie żadnej pewności. W kolejnych miesiącach Flick i Deco zdecydują o ostatecznym kształcie kadry. To właśnie w jego miejsce do kadry Dumy Katalonii miałby trafić Alex Remiro z Realu Sociedad. Wszystko wskazuje na spore roszady między słupkami w ekipie Blaugrany.

Zobacz również: Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają