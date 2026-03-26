Barcelona robi porządki wśród bramkarzy. Niepewny los kilku graczy

Wojciech Szczęsny

Niepewność wokół Szczęsnego w Barcelonie

FC Barcelona ma obecnie aż sześciu bramkarzy zakontraktowanych w różnych zespołach. W pierwszej drużynie są Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Na wypożyczeniach grają Inaki Pena, Aron Yaakobishvili i Marc Andre ter Stegen. W rezerwach pozostaje Diego Kochen.

Sytuacja kadrowa wymusza konkretne decyzje przed nowym sezonem. Klub rozważa także transfer Alexa Remiro z Realu Sociedad. To dodatkowo zwiększa konkurencję i komplikuje układ sił w drużynie.

Według Mundo Deportivo Yaakobishvili wyrasta na kandydata do roli trzeciego bramkarza. Barcelona monitoruje jego występy w FC Andorra. Sztab szkoleniowy uważa że może odnaleźć się w planach Hansiego Flicka. Węgierski golkiper rozegrał 21 spotkań i zachował trzy czyste konta. Ostatnio nie grał regularnie z powodów technicznych. Mimo to zarówno Andorra jak i Barcelona pozytywnie oceniają jego rozwój.

Niepewna pozostaje także przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Pojawiają się głosy że po sezonie może opuścić klub, choć nie ma w tej sprawie żadnej pewności. W kolejnych miesiącach Flick i Deco zdecydują o ostatecznym kształcie kadry. To właśnie w jego miejsce do kadry Dumy Katalonii miałby trafić Alex Remiro z Realu Sociedad. Wszystko wskazuje na spore roszady między słupkami w ekipie Blaugrany.

