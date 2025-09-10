Wisła Kraków wychodzi na prostą. Prezes odsłonił kulisy

Wisła Kraków nie tylko imponuje pod względem gry w Betclic 1. Lidze. Prezes klubu w audycji "Trzecia Strona Błoń" opowiedział o regularnym zmniejszaniu się zadłużenia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków i dług. Królewski zdradza, jak to naprawdę wygląda

Wisła Kraków jeszcze kilka lat temu była tuż nad przepaścią. Od tamtej pory w klubie zaszły jednak znaczące zmiany. Nie tylko zaczęła poprawiać sytuacja finansowa Wisły, ale także sukcesywnie zmniejszają zobowiązania klubu. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

– Zrobiłem sobie analizę w kontekście galopującego długu Wisły Kraków. Prawda jest taka, że 85 procent tego zadłużenia, które zostało wygenerowane w czasie gry w pierwszej lidze, pokryłem sam. Wyjaśnijmy: w papierach ten dług oczywiście widnieje, ale to są pożyczki. Z punktu widzenia zarządzania klubem to rozwiązanie prostsze i lżejsze niż np. organizowanie walnego zgromadzenia dla kilku tysięcy ludzi tylko po to, by podnosić kapitał – wyjaśnił Jarosław Królewski w rozmowie z Bartoszem Karczem w audycji „Trzecia Strona Błoń” na kanale Gazety Krakowskiej.

– Mówiąc wprost: większość tego zadłużenia, 85 procent długu, który powstał dodatkowo w pierwszej lidze przez te lata, została pokryta przeze mnie. Nie sądzę, by jakikolwiek właściciel czy akcjonariusz mógł zrobić coś lepszego niż ta forma wsparcia – zaznaczył prezes klubu.

Królewski nie zapomniał również o wsparciu innych akcjonariuszy Wisły.

– Biorąc pod uwagę jeszcze chłopaków-współakcjonariuszy, można powiedzieć, że praktycznie całość tego, co się zdarzyło w Wiśle Kraków i co trzeba było załatać w tej pierwszej lidze, została pokryta przez akcjonariuszy. Dlatego nie ma zdrowszej perspektywy – podkreślił szef klubu z Krakowa.

Tymczasem już w najbliższą sobotę krakowska ekipa rozegra kolejne spotkanie ligowe. Na własnym stadionie zmierzy się z Odrą Opole. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30.

Czytaj więcej: Stadion Wisły do wyburzenia? Prezes klubu punktował władze miasta