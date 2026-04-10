Wisła i Cracovia doczekają się zmian. Wielomilionowa inwestycja

Wisła Kraków i Cracovia ze wsparciem miasta

To „prezent” dla obu klubów z okazji 120-lecie istnienia. Miasto dokona poważnej inwestycji na obu stadionach. Wisła Kraków i Cracovia zyskają nowe oświetlenie. Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej informuje, że pierwsze efekty mają być widoczne jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu. Prace powinny zostać zakończone w 2027 roku.

Na ten cel Kraków przeznaczy łącznie 33 miliony złotych, z których sześć to środki własne. Pozostałą kwota została pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja obiektu, na którym na co dzień występuje Wisła, pochłonie 22 miliony. Z kolei usprawnienia stadionu przy ulicy Kałuży będą kosztowały dziesięć mln. Wspomniana inwestycja to nie tylko kwestie wizualne, ale także ekonomiczne. Nowe oświetlenie ma generować zdecydowanie niższe koszty utrzymania.

– Wisła Kraków jest dzisiaj klubem, który ma drugą najlepszą frekwencję w Polsce. Jesteśmy jedną z najlepszych organizacji sportowych w kraju. Mamy kolejne plany związane z Wisłą Kraków i chcemy, żeby nasze otoczenie technologiczne było jak najlepsze. Nowe oświetlenie da nam nowe możliwości. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Inwestowanie w infrastrukturę jest kluczowe dla przyszłości – przyznał Jarosław Królewski, cytowany przez Bartosza Karcza. – Sprawdzimy, jak ta modernizacja wpłynie na funkcjonowanie klubu. Dziękujemy za to wsparcie, bo Cracovia musi współpracować z miastem – powiedział Murat Colak, prezes Pasów.