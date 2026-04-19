Kibice Ruchu i Wisły pobili rekord! Oto oficjalna frekwencja Meczu Mistrzów

Kibice Ruchu Chorzów i Wisły Kraków znów licznie zgromadzili się na Superauto.pl Stadion Śląski podczas meczu Betclic 1 Ligi i tym razem pobili rekord frekwencji. Poznaliśmy już oficjalną frekwencję na Meczu Mistrzów.

Rekord frekwencji na meczu Ruch – Wisła

Ruch Chorzów i Wisła Kraków znów stworzyli atmosferę piłkarskiego święta na Stadionie Śląskim przy okazji ligowego meczu. Już w poprzednim sezonie pojedynek tych drużyn zgromadził rekordową frekwencję. W niedzielę fani obu klubów przebili ten wynik.

– Rekord frekwencji z poprzedniego roku został pobity dzisiaj. Rok temu dokładnie 53 293. Tym razem 53 314. Brawo Ruch Chorzów i Wisła Kraków – poinformował dziennikarz Goal.pl Łukasz Pawlik.

Rekord frekwencji z poprzedniego roku został pobity dzisiaj. Rok temu dokładnie 53 293. Tym razem 53 314. Brawo @RuchChorzow1920 i @WislaKrakowSA 👏#1Liga #RCHWIS — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) April 19, 2026

Tym samym starcia Ruchu Chorzów i Wisły Kraków przodują pod kątem frekwencji w polskiej piłce klubowej w XXI wieku. Na trzecim miejscu znajduje się starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa w finale Pucharu Polsku z frekwencją na poziomie 51233 widzów. Na kolejnym miejscu plasuje się pojedynek Ruchu z Widzewem Łódź rozegrany w ramach PKO Ekstraklasy. Ten mecz na Stadionie Śląskim zgromadził 50087 widzów. Piąta lokata to znów finał Pucharu Polski i rywalizacji Legii z Lechem. To spotkanie obejrzało 48563 fanów.

To pokazuje, że hitowe starcia Ruchu Chorzów na Stadionie Śląskim cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z drugiej strony, żaden inny polski klub nie ma możliwości rozgrywania pojedynków przy takiej publiczności ze względu na znacznie mniejsze stadiony.

Zobacz również: Juventus szykuje nowy kontrakt dla kolejnej gwiazdy