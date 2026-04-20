Man United widzi go za Carricka. To trener rywali z Premier League

Manchester United nie zdecydował jeszcze, kto poprowadzi zespół w przyszłym sezonie. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że kontrkandydatem Michaela Carricka jest Unai Emery.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Unai Emery wśród kandydatów na nowego trenera Man United

Manchester United od razu po zakończeniu sezonu będzie musiał podjąć kluczową decyzję dot. trenera na przyszły sezon. W trakcie sezonu zatrudniony został Michael Carrick, który podpisał kontrakt do końca sezonu jako tymczasowy szkoleniowiec. Pod jego wodzą Czerwone Diabły osiągają spektakularne wyniki, biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądała sytuacja za kadencji Rubena Amorima.

Carrick spisuje się powyżej oczekiwań, czego dowodem jest 3. miejsce w tabeli Premier League. Nie oznacza to jednak, że zarząd pozostawi go na stanowisku. Panuje przekonanie, że Man United szuka bardziej doświadczonego trenera z sukcesami na koncie.

Potencjalnych kandydatów jest bardzo dużo od Olivera Glasnera przez Juliana Nagelsmanna po Andoniego Iraolę. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że duże szanse na zatrudnienie ma także Unai Emery, czyli obecny opiekun Aston Villi. Co ciekawe, nie tylko 20-krotny mistrz Anglii jest zainteresowany zatrudnieniem Hiszpana. Pod lupą ma go także Real Madryt w kontekście następcy Alvaro Arbeloi.

W przypadku Emery’ego głównym problemem jest długość kontraktu. Hiszpan ma umowę z The Villans do czerwca 2029 roku. Dodatkowo klub z Villa Park chce zatrzymać doświadczonego szkoleniowca w klubie.

Powrót do Ligi Mistrzów powinien być oficjalny w najbliższych tygodniach. Obecnie zespół Carricka ma 10 punktów przewagi nad Chelsea. Do końca sezonu pozostało jedynie pięć spotkań.