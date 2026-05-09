Barcelona kontra Real Madryt. Składy, sytuacja kadrowa i statystyki [MECZ TYGODNIA]

13:03, 9. maja 2026
Kacper Karpowicz
FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie La Ligi. Zerkamy na liczby, prognozowane jedenastki i najważniejsze wydarzenia przed pierwszym gwizdkiem.

Sytuacja kadrowa przed meczem FC Barcelona – Real Madryt

Już w niedzielę oczy całego piłkarskiego świata będzie zwrócone na Camp Nou. To właśnie na tym obiekcie odbędzie się spotkanie, w którym FC Barcelona przed własną publicznością zmierzy się z Realem Madryt. Duma Katalonii nie ma wielkiego problemu zdrowotnego. W zasadzie mecz opuszczą wyłącznie Lamine Yamal oraz Andreas Christensen. Obaj piłkarze zmagają się bowiem z urazami.

Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja w Realu Madryt. Alvaro Arbeloa ma bowiem problem ze skompletowaniem odpowiedniego składu, ponieważ jest długa lista piłkarzy niedostępnych. W Gran Derbi nie zobaczymy Daniego Carvajala, Edera Militao, Ardę Gulera, Ferlanda Mendy’ego, Rodrygo, Federico Valverde, Daniego Ceballosa oraz Thibauta Courtoisa.

Atmosfery wokół Realu Madryt z pewnością nie poprawiają również doniesienia hiszpańskich mediów o spięciu pomiędzy Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim. Według pojawiających się informacji między zawodnikami miało dojść do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się nawet w przepychankę podczas jednego z treningów. Choć sytuacja miała zostać szybko załagodzona, media podkreślają, że napięcie w szatni Królewskich przed El Clasico jest naprawdę spore.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Real Madryt

FC Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Gavi, Pedri – Rashford, Olmo, Fermin – Lewandowski

Real Madryt: Łunin – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia – Diaz, Tchouameni, Pitarch, Bellingham – Mbappe, Vinicius

FC Barcelona przystąpi do tej rywalizacji niemalże w najlepszym zestawieniu. Między słupkami zobaczymy oczywiście Joana Garcię. W defensywie zagra kwartet: Eric Garcia, Pau Cubardi, Gerard Martin oraz Joao Cancelo. O środek pola zadbają Gavi i Pedri. A za ofensywną moc będą odpowiadali Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, a także Robert Lewandowski.

Real Madryt podejdzie do tego spotkania mocno osłabiony problemami kadrowymi, co zmusza Alvaro Arbeloę do kilku zmian w wyjściowym składzie. Między słupkami stanie Andrij Łunin. W linii defensywnej zobaczymy Trenta Alexandra-Arnolda, Antonio Rudigera, Deana Huijsena oraz Garcię. Za kontrolę środka pola odpowiadać będą Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni, Pitarch oraz Jude Bellingham. Największe zagrożenie pod bramką Barcelony mają natomiast stwarzać Kylian Mbappe i Vinicius Junior, na których spoczywać będzie ofensywny ciężar gry Królewskich.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

C Barcelona przystąpi do El Clasico jako lider tabeli La Liga i jednocześnie drużyna będąca o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Duma Katalonii ma obecnie przewagę nad Realem Madryt, a ewentualne zwycięstwo w niedzielnym starciu pozwoliłoby jej przypieczętować tytuł jeszcze przed końcem sezonu. To sprawia, że stawka meczu jest ogromna, a presja będzie szczególnie widoczna po stronie Królewskich.

Statystyki również przemawiają na korzyść Barcelony. Podopieczni Hansiego Flicka mogą pochwalić się jedną z najlepszych ofensyw w lidze, a Robert Lewandowski pozostaje jednym z najlepszych strzelców drużyny. Dodatkowo Blaugrana bardzo dobrze radzi sobie na Camp Nou, gdzie regularnie zdobywa punkty i prezentuje ofensywny futbol.

Real Madryt wciąż jednak ma argumenty, aby powalczyć o zwycięstwo. Kylian Mbappe i Vinicius Junior należą do najgroźniejszych duetów ofensywnych w Europie, a Królewscy wiedzą, że tylko wygrana pozwoli im przedłużyć nadzieje na walkę o mistrzostwo. Wszystko wskazuje więc na to, że kibice mogą spodziewać się widowiska stojącego na najwyższym poziomie.

