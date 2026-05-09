Gorący cel transferowy za 69 milionów. Real i Barcelona nie odpuszczają

FC Barcelona i Real Madryt mają rywalizować o Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Hiszpański obrońca może wrócić do La Liga, a jego transfer wyceniany jest na 69 milionów euro.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Pedro Porro na celowniku FC Barcelony i Realu Madryt

FC Barcelona według informacji przekazanych przez portal Gol Digital znalazła się w gronie klubów zainteresowanych pozyskaniem Pedro Porro. O prawym obrońcy Tottenhamu Hotspur i reprezentacji Hiszpanii mówi się coraz głośniej w kontekście powrotu do La Liga. Do walki o jego podpis ma włączyć się także Real Madryt.

Hiszpański defensor, którego kontrakt z londyńskim klubem z Premier League obowiązuje do lata 2028 roku, ma rozważać zmianę otoczenia i powrót do ojczyzny. Tottenham nie zamierza jednak łatwo oddać swojego zawodnika i oczekuje za niego mniej więcej 69 milionów euro.

Żródło przekonuje, że Barca już wcześniej rozpoczęła działania mające na celu wzmocnienie prawej strony defensywy. Klub z Camp Nou szuka bardziej ofensywnego i dynamicznego bocznego obrońcy, który pasowałby do koncepcji trenera Hansiego-Dietera Flicka. Pedro Porro ma idealnie wpisywać się w ten profil dzięki swojej aktywności w ataku, umiejętności wchodzenia w wolne przestrzenie oraz kreowania sytuacji ofensywnych.

Real jednak również bacznie obserwuje sytuację zawodnika Londyńczyków. Królewscy widzą w nim potencjalnego następcę Daniego Carvajala i długoterminowe wzmocnienie prawej strony defensywy.

Rywalizacja między Barceloną a Realem o Pedro Porro może więc stać się jednym z ciekawszych wątków nadchodzącego okna transferowego. Szczególnie, biorąc pod uwagę wysoką wycenę zawodnika i jego rosnące znaczenie w europejskim futbolu.