Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Słoni podejmie u siebie drużynę Wojskowych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w tę niedzielę, 10 maja o godzinie 17:30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 11:01

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Legią Warszawa w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serię gier Słonie posiadają na swoim koncie 28 punktów, zajmują ostatnie miejsce w tabeli i nie mają już nawet matematycznych szans na utrzymanie w elicie. Natomiast Wojskowi z 40 oczkami plasują się na 11. pozycji w stawce, wciąż walcząc o poprawę swojej lokaty w końcówce sezonu. Liczymy na emocjonujące widowisko. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w niedzielę, 10 maja o godzinie 17:30.

Stawiam w tym pojedynku na zwycięstwo Legii Warszawa. Ekipa Marka Papszuna chce jak najszybciej zapewnić sobie pozostanie w elicie i piąć się w tabeli. Mój typ: wygrana Legii.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza przystąpi do tego meczu w optymalnym składzie, bo w zespole gospodarzy zabraknie jedynie Bartosza Kopacza. W Legii Warszawa lista nieobecnych jest zdecydowanie dłuższa, gdyż drużyna gości zagra bez kilku piłkarzy – Vahana Bichakhchyana, Petara Stojanovicia, Pawła Wszołka oraz Arkadiusza Recy.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w dwóch ostatnich kolejkach zanotowała porażkę aż 1:5 z GKS-em Katowice oraz zwycięstwo 2:1 nad Zagłębiem Lubin. Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1:0, ale została wysoko rozgromiona przez Lecha Poznań, przegrywając 0:4. Obie drużyny wchodzą w to spotkanie z nierówną formą i sporymi wahaniami wyników.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, historia

Historia bezpośrednich spotkań między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Legią Warszawa przemawia na korzyść zespołu ze stolicy Polski. W pięciu poprzednich meczach drużyna Wojskowych wygrała aż trzykrotnie, zespół Słoni odniósł tylko jedno zwycięstwo, a raz padł remis. Tak więc Legia wypada lepiej od Termaliki w ostatnich rywalizacjach tych klubów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Mianowicie, kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi mniej więcej 4.60, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 1.70, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z bardzo wysokich kursów w STS.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Legia Warszawa 4.60 3.80 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 11:01

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, przewidywane składy

Termalica: Chovan – Isik, Masoero, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Strzałek, Hilbrycht – Fassbender, Jimenez – Zapolnik

Legia: Hindrich – Pankov, Piątkowski, Augustyniak, Jędrzejczyk, Kun – Kapustka, Elitim, Szymański – Rajović, Jean-Pierre Nsame

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa, transmisja meczu

Starcie między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Legią Warszawa będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 32. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport, a także w serwisach – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 17:30.

