Liverpool obserwuje postępy senegalskiej gwiazdki. To wielki talent

12:47, 9. maja 2026 14:43, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Liverpool może wzmocnić pozycję stopera w letnim okienku transferowym. Jak donosi dziennikarz Ekrem Konur, na celowniku angielskiego klubu wylądował Ousmane Diao.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool nie pokazuje się z najlepszej strony w obecnym sezonie. Drużyna Arne Slota może więc zostać przebudowana podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że zespół The Reds wzmocni nowy środkowy obrońca, co ma związek z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate oraz postępującym wiekiem Virgila van Dijka. Klub z Anfield Road rozgląda się za piłkarzem, który mógłby wnieść świeżość do defensywy.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Ousmane Diao, który robi furorę w lidze duńskiej. 21-letni senegalski stoper na co dzień występuje w FC Midtjylland, gdzie imponuje bardzo dobrą formą i dojrzałością w grze. Jego postawa przyciągnęła uwagę wielu europejskich ekip. O podpis utalentowanego obrońcy rywalizują także FC Porto, RB Lipsk oraz Fulham.

Mierzący 187 centymetrów defensor występuje w Midtjylland od lipca 2024 roku, gdy trafił tam za 3 miliony euro z portugalskiej CD Mafry. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w szkółce Academie Foot Darou Salam. W trwającej kampanii perspektywiczny stoper rozegrał 35 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty, imponując także w ofensywnych stałych fragmentach gry. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 15-20 milionów euro.

