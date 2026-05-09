Piast Gliwice – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (10.05.2026)

Piast Gliwice podejmie na własnym obiekcie GKS Katowice w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na niedzielę (10 maja) o godz. 12:15. GieKSa jest rozpędzona i walczy o miejsce w europejskich pucharach

Piast Gliwice GKS Katowice

Piast – GKS Katowice: typy bukmacherskie

Piast Gliwice podejmie GKS Katowice w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 40 punktów i wciąż nie mogą być jeszcze pewni utrzymania. Pięć punktów zdobytych w trzech ostatnich spotkaniach pozwoliło jednak oddalić się od strefy spadkowej i uspokoić sytuację przed końcówką sezonu.

Zespół Daniela Myśliwca przez większą część rozgrywek miał spore problemy z punktowaniem przed własną publicznością, ale w ostatnich tygodniach poprawił domowy bilans. Katowiczanie plasują się na wysokim czwartym miejscu i pozostają niepokonani od pięciu spotkań. Drużyna Rafała Góraka liczy się w walce o awans do europejskich pucharów, co byłoby jedną z największych niespodzianek sezonu. Przed GKS-em jednak trudne wyzwanie w Gliwicach, gdzie Piast będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice

Piast – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Przed tygodniem Piast zremisował na wyjeździe z Koroną Kielce (1:1). Gliwiczanie objęli prowadzenie po trafieniu Juande, jednak gospodarze szybko odpowiedzieli. Wcześniej Piastunki odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Arką Gdynia (4:1), zremisowały z Lechią Gdańsk (1:1), a także przegrały z Pogonią Szczecin (0:2) oraz Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:3).

Z kolei GKS w ostatniej kolejce rozbił na własnym stadionie Bruk-Bet Termalikę (5:1). Bohaterem spotkania został Eman Marković, który zdobył dwie bramki. Norweski pomocnik jest w znakomitej formie – w czterech ostatnich ligowych występach zanotował aż sześć trafień. Wcześniej Katowiczanie zremisowali z Koroną (1:1), pokonali Motor (3:2) oraz podzielili się punktami z Lechem Poznań po widowiskowym remisie (3:3). GKS zakończył również swoją przygodę w STS Pucharze Polski, odpadając w półfinale po porażce z Rakowem Częstochowa.

Piast – GKS Katowice: historia

Gliwiczanie ograli GKS (3:1) w rundzie jesiennej. W poprzedniej kampanii w Katowicach padł bezbramkowy remis. Na obiekcie przy Okrzei także miał miejsce podział punktów, lecz obie ekipy strzeliły cztery gole.

Piast – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Jeżeli rozważasz wytypowanie zwycięstwa Piasta, to kursy w ofertach bukmacherów wynoszą około 2.20. Natomiast wygrana GKS-u została wyceniona na poziomie mniej więcej 3.35, a podział punktów w okolicach 3.45.

Piast Gliwice Remis GKS Katowice 2.20 3.40 3.15 2.22 3.45 3.35 2.22 3.45 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 16:58

Piast – GKS Katowice: przewidywane składy

Piast Gliwice: Holec – Twumasi, Rivas, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Tomasiewicz, Dziczek, Boisgard, Sanca – Jorge Felix

GKS Katowice: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Kowalczyk, Wasielewski – Marković, Szkurin, Nowak

Piast – GKS Katowice: transmisja meczu

Spotkanie Piasta Gliwice z GKS-em Katowice w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w niedzielę (10 maja) o godzinie 12:15. Starcie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

