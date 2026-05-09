Wisła Kraków szykuje ruchy na rynku. Królewski mówił o „mocnych transferach”

10:31, 9. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport.interia.pl

Wisła Kraków już po awansie do PKO BP Ekstraklasy pracuje nad wzmocnieniami składu. Jarosław Królewski potwierdził, że klub prowadzi rozmowy z zawodnikami przed nowym sezonem.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. Konrad Świerad/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Co dalej z Wisłą? Królewski uchyla rąbka transferowych planów

Wisła Kraków nie zamierza tracić czasu po zapewnieniu sobie awansu do PKO BP Ekstraklasy. Klub z Synerise Kraków Arena już przygotowuje kadrę na rywalizację w najwyższej klasie rozgrywkowej, a prezes Jarosław Królewski otwarcie przyznał, że przed Białą Gwiazdą bardzo intensywne tygodnie na rynku transferowym.

Po zwycięstwie nad Chrobrym Głogów (2:0) i przypieczętowaniu awansu właściciel Wisły nie ukrywał wzruszenia. Królewski podkreślał, że ostatnie lata były dla klubu niezwykle trudne, pełne rozczarowań i konieczności odbudowy po nieudanych sezonach oraz barażach.

Jednocześnie prezes klubu z Krakowa jasno zaznaczył, że Wisła od dłuższego czasu przygotowywała się do gry w elicie. Wszyscy w Krakowie mają świadomość, że obecna kadra wymaga wzmocnień, dlatego rozpoczęto już konkretne działania na rynku transferowym.

– Oczywiście, że musimy zrobić kilka bardzo mocnych transferów i jesteśmy już teraz do tego przygotowani. Mamy już wytypowanych zawodników i trwają nawet z nimi rozmowy, ale rewolucji nie przewidujemy. Ten zespół ma jakość, ale to normalne, że będzie jakaś rotacja – powiedział Królewski cytowany przez Sport.interia.pl.

Według informacji źródła Wisła będzie rozglądała się przede wszystkim za nowym bramkarzem, środkowym obrońcą oraz napastnikiem. Niewykluczone jednak, że liczba transferów okaże się większa.

– Trudno mówić, ile transferów przeprowadzimy. Może to będzie sześć, a może troszkę więcej. Zależy nam bardziej na jakości niż na liczbie – zaznaczył właściciel Białej Gwiazdy w rozmowie cytowanej przez Piotra Jawora.

Celem ekipy z Krakowa po powrocie do PKO BP Ekstraklasy będzie nie tylko spokojne utrzymanie, ale również stopniowa odbudowa pozycji Wisły w krajowej czołówce.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości