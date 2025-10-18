Wieczysta Kraków zremisowała z GKS-em Tychy (2:2) w 13. kolejce Betclic 1. Ligi. Mimo prowadzenia zespół Gino Lettieriego nie zdołał jednak odnieść zwycięstwa.

fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Tychy - Wieczysta

Wieczysta bez efektu nowej miotły. GKS urwał punkty wiceliderowi

Wieczysta przystępowała do potyczki z GKS-em Tychy z jasnym celem, aby wrócić na zwycięski szlak. Krakowski zespół rozpoczął nową erę w historii klubu, ponieważ w trakcie przerwy na kadrę doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Przemysława Cecherza zastąpił Gino Lettieri. Włoch wrócił do Polski po ponad sześciu latach przerwy, odkąd pożegnał się z Koroną Kielce. Tą decyzją Wieczysta dała jasno do zrozumienia, że w obecnym sezonie liczy się dla niej tylko awans do PKO BP Ekstraklasy.

Nie mniej nerwowa atmosfera panowała przed sobotnim spotkaniem w klubie z Tychów. GKS przystępował do rywalizacji z wiceliderem Betclic 1. Ligi, chcąc przerwać serię siedmiu z rzędu porażek, licząc także mecz w STS Pucharze Polski. Mimo to władze tyskiej ekipy okazały cierpliwość wobec trenera Artura Skworonka, dając mu cztery tygodnie na poprawę sytuacji, o czym mówił przedstawiciel zarządu klubu Max Kothny podczas spotkania medialnego poprzedzającego mecz 13. kolejki rozgrywek.

W pierwszym kwadransie rywalizacji na stadionie przy ulicy Edukacji niewiele się działo. Warto jednak odnotować, że tyszanie odeszli od ustawienia z trójką obrońców, stawiając na klasyczny wariant z czwórką z tyłu. Pierwszy godny uwagi strzał padł natomiast w 11. minucie, gdy Daniel Rumin spróbował pokonać bramkarza rywali, lecz jego uderzenie nie mogło zagrozić Antoniemu Mikułce.

Wynik spotkania został otwarty w 26. minucie. W roli głównej wystąpił Julian Keiblinger. Austriak otrzymał dokładne podanie od Damiana Kądziora i oddał strzał z około 16 metrów. Decyzja okazała się słuszna, bo piłka wpadła do siatki, a pomocnik Trójkolorowych zaliczył swoje drugie trafienie w tym sezonie.

Do momentu straty gola Wieczysta prezentowała statyczną grę, która nie zapowiadała zmiany rezultatu. Wystarczyło jednak jedno przyspieszenie tempa ze strony gości, by w 39. minucie na tablicy wyników widniał już remis. Lisandro Semedo otrzymał świetne podanie od Kamila Dankowskiego i doprowadził do wyrównania. Zaledwie trzy minuty później wydarzyło się coś nieprawdopodobnego, gdyż asystent przy pierwszej bramce sam wpisał się na listę strzelców. Dankowski uderzył z rzutu wolnego z około 30 metrów, popisując się fantastycznym golem. Dzięki jego trafieniu Wieczysta schodziła na przerwę z prowadzeniem.

Zaraz po przerwie gospodarze wzięli się solidnie do pracy i już po pierwszym konkretnym ataku kibice GKS-u mieli powód do radości. Gola na 2:2 strzelił Mamin Sanyang. Wprowadzony po przerwie Gambijczyk wykorzystał dokładne podanie od Keiblingera i doprowadził do wyrównania. Sanyang jednak na tym nie poprzestał. Był bardzo aktywny, szukając kolejnego trafienia i znacząco ożywiając grę tyszan.

Kapitalny przebieg miała końcówka rywalizacji. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to Rafael Lopez w 90. minucie strzelił gola na 3:2. To nie był jednak koniec strzelania w Tychach. Ostatnie słowo nalezało do Kacpra Wełniaka, który w doliczonym czasie gry wykorzystał jedenastkę i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. GKS po sobotnim starciu ma tym samym trzy remisy na koncie. Z kolei Wieczysta ma pięć podziałów punktów. W następnej kolejce tyska ekipa zagra u siebie z Chrobrym Głogów. Tymczasem krakowian czeka potyczka z Pogonia Grodzisk Mazowiecki.

GKS Tychy – Wieczysta 3:3 (1:2)

1:0 Julian Keiblinger 26′

1:1 Lisandro Semedo 39′

1:2 Kamil Dankowski 42′

2:2 Mamin Sanyang 47′

2:3 Rafael Lopes 90′

3:3 Kacper Wełniak 90+7′ (k.)