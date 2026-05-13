Man Utd powinien ruszyć po transfer wielkiej gwiazdy Realu Madryt

Rio Ferdinand namawia Manchester United na transfer Auréliena Tchouaméniego. Francuz wzbudza zainteresowanie po zamieszaniu w Realu Madryt.

Aurelien Tchouameni znalazł się w centrum uwagi po zamieszaniu w Realu Madryt. Francuz miał wdać się w spięcie z Federico Valverde, po którym Urugwajczyk trafił do szpitala z raną głowy. Sytuacja wywołała sporo komentarzy, ale Rio Ferdinand nie widzi w niej problemu.

Legenda Manchesteru United przyznała w podcaście „Rio Ferdinand Presents”, że chętnie zobaczyłaby pomocnika Realu Madryt na Old Trafford. Były obrońca uważa, że Czerwone Diabły powinny wykorzystać niepewność wokół Królewskich.

– Jeśli wykorzystamy niestabilność Realu Madryt, myślę, że nam się uda – stwierdził Rio Ferdinand.

Anglik podkreślił, że boiskowy charakter Tchouameniego byłby dla Manchesteru United dużym atutem. Jego zdaniem francuski pomocnik łączy jakość piłkarską z agresywnością, której drużynie brakuje.

– Chcę trochę walki, chcę trochę agresywności. Jeśli możesz wystawić go na 90 minut tam, gdzie to ma znaczenie, ten facet umie grać – dodał Ferdinand.

Tchouameni ma za sobą bardzo dobry sezon w Realu Madryt i pozostaje jednym z kluczowych zawodników środka pola. Mimo ostatniego zamieszania Ferdinand przekonuje, że transfer Francuza byłby dla Manchesteru United „niesamowitym sygnałem”.