Man Utd powinien ruszyć po transfer wielkiej gwiazdy Realu Madryt

07:46, 13. maja 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Rio Ferdinand Presents

Rio Ferdinand namawia Manchester United na transfer Auréliena Tchouaméniego. Francuz wzbudza zainteresowanie po zamieszaniu w Realu Madryt.

Rio Ferdinand
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Ferdinand chce Tchouaméniego w Manchesterze United

Aurelien Tchouameni znalazł się w centrum uwagi po zamieszaniu w Realu Madryt. Francuz miał wdać się w spięcie z Federico Valverde, po którym Urugwajczyk trafił do szpitala z raną głowy. Sytuacja wywołała sporo komentarzy, ale Rio Ferdinand nie widzi w niej problemu.

Legenda Manchesteru United przyznała w podcaście „Rio Ferdinand Presents”, że chętnie zobaczyłaby pomocnika Realu Madryt na Old Trafford. Były obrońca uważa, że Czerwone Diabły powinny wykorzystać niepewność wokół Królewskich.

– Jeśli wykorzystamy niestabilność Realu Madryt, myślę, że nam się uda – stwierdził Rio Ferdinand.

Anglik podkreślił, że boiskowy charakter Tchouameniego byłby dla Manchesteru United dużym atutem. Jego zdaniem francuski pomocnik łączy jakość piłkarską z agresywnością, której drużynie brakuje.

– Chcę trochę walki, chcę trochę agresywności. Jeśli możesz wystawić go na 90 minut tam, gdzie to ma znaczenie, ten facet umie grać – dodał Ferdinand.

Tchouameni ma za sobą bardzo dobry sezon w Realu Madryt i pozostaje jednym z kluczowych zawodników środka pola. Mimo ostatniego zamieszania Ferdinand przekonuje, że transfer Francuza byłby dla Manchesteru United „niesamowitym sygnałem”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości