„Jest najlepszy, jest bardziej kompletny niż Cristiano Ronaldo”

Casemiro wyróżnił Garetha Bale’a
Casemiro przez lata dzielił szatnię Realu Madryt z wieloma gwiazdami. Brazylijczyk grał między innymi z Cristiano Ronaldo, Luką Modriciem, Karimem Benzemą czy Garethem Bale’em. Teraz wskazał zawodnika, którego uważa za najbardziej kompletnego.
W programie „Rio Ferdinand Presents” pomocnik Manchesteru United szczególnie docenił Bale’a. Casemiro podkreślił, że Cristiano Ronaldo był najlepszy pod względem wpływu na wynik i zdobywania bramek, ale Walijczyk miał szerszy zestaw atutów.
– Cristiano jest najlepszy. Cristiano jest najlepszy. Ale dla mnie Bale jest najlepszy, bardziej kompletny. Atakuje, broni, strzela głową, wykonuje rzuty wolne. Wszystko robi bardzo dobrze, jest bardzo szybki i bardzo silny – powiedział Casemiro.
Bale przez lata miał w Realu Madryt skomplikowaną pozycję. Z jednej strony wygrał z klubem pięć razy Ligę Mistrzów i zdobył 106 bramek we wszystkich rozgrywkach. Z drugiej często był krytykowany przez hiszpańskie media oraz część kibiców.
Casemiro nie ma jednak wątpliwości, że były reprezentant Walii był zawodnikiem wyjątkowym.
– Dla mnie Bale to niewiarygodny piłkarz. Niewiarygodny piłkarz – dodał Brazylijczyk.