„Jest najlepszy, jest bardziej kompletny niż Cristiano Ronaldo”

08:04, 13. maja 2026
Jakub Boroń Źródło:  Rio Ferdinand Presents

Casemiro porównał Garetha Bale’a do Cristiano Ronaldo. Brazylijczyk uważa, że Walijczyk był bardziej kompletnym piłkarzem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro wyróżnił Garetha Bale’a

Casemiro przez lata dzielił szatnię Realu Madryt z wieloma gwiazdami. Brazylijczyk grał między innymi z Cristiano Ronaldo, Luką Modriciem, Karimem Benzemą czy Garethem Bale’em. Teraz wskazał zawodnika, którego uważa za najbardziej kompletnego.

W programie „Rio Ferdinand Presents” pomocnik Manchesteru United szczególnie docenił Bale’a. Casemiro podkreślił, że Cristiano Ronaldo był najlepszy pod względem wpływu na wynik i zdobywania bramek, ale Walijczyk miał szerszy zestaw atutów.

– Cristiano jest najlepszy. Cristiano jest najlepszy. Ale dla mnie Bale jest najlepszy, bardziej kompletny. Atakuje, broni, strzela głową, wykonuje rzuty wolne. Wszystko robi bardzo dobrze, jest bardzo szybki i bardzo silny – powiedział Casemiro.

Bale przez lata miał w Realu Madryt skomplikowaną pozycję. Z jednej strony wygrał z klubem pięć razy Ligę Mistrzów i zdobył 106 bramek we wszystkich rozgrywkach. Z drugiej często był krytykowany przez hiszpańskie media oraz część kibiców.

Casemiro nie ma jednak wątpliwości, że były reprezentant Walii był zawodnikiem wyjątkowym.

– Dla mnie Bale to niewiarygodny piłkarz. Niewiarygodny piłkarz – dodał Brazylijczyk.

