Barcelona sprowadzi napastnika z Premier League? Szybko poznała odpowiedź

07:59, 13. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona wyraziła zainteresowanie Elim Juniorem Kroupim. Dyrektor Bournemouth w wywiadzie z Mundo Deportivo został zapytany o kwestię potencjalnej sprzedaży napastnika.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Kroupi nie dla Barcelony? Bournemouth wyraziło się jasno

FC Barcelona szuka nowego środkowego napastnika na kolejny sezon. Klub z Katalonii bierze pod uwagę różne profile zawodników, niezależnie od ich wieku czy doświadczenia. W związku z tym niedawno na celowniku Blaugrany znalazł się Eli Junior Kroupi z Bournemouth. 19-letni talent stał się odkryciem tego sezonu Premier League, strzelając 12 goli w 31 meczach.

Tymczasem dyrektor sportowy angielskiego klubu, Tiago Pinto, kategorycznie wykluczył sprzedaż snajpera. Podkreślił on, że zawodnik ma ważny kontrakt aż do 2030 roku, a umowa napastnika nie zawiera żadnej klauzuli odstępnego. Oznacza to, że Wisienki mają kontrolę nad przyszłością swojej młodej gwiazdy i nie muszą ulegać presji gigantów.

– Junior Kroupi nie odejdzie z Bournemouth. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez ponad cztery lata, nie ma w niej klauzuli odstępnego i nigdzie się nie wybiera – podkreślił Pinto.

Dyrektor klubu z Premier League został następnie zapytany, czy ich stanowisko mogłaby zmienić atrakcyjna oferta ze strony Blaugrany lub Liverpoolu.

– Nie sprzedamy Kroupiego nawet wtedy, gdy Barcelona lub Liverpool zaoferują 100 milionów euro. To całkowicie wykluczone – odpowiedział stanowczo.

W związku z tym kataloński gigant musi skupić się na innych opcjach na rynku. Głównym celem pozostaje Julian Alvarez, ale negocjacje z Atletico Madryt będą bardzo trudne.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości