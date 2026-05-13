Barcelona wyraziła zainteresowanie Elim Juniorem Kroupim. Dyrektor Bournemouth w wywiadzie z Mundo Deportivo został zapytany o kwestię potencjalnej sprzedaży napastnika.

Kroupi nie dla Barcelony? Bournemouth wyraziło się jasno

FC Barcelona szuka nowego środkowego napastnika na kolejny sezon. Klub z Katalonii bierze pod uwagę różne profile zawodników, niezależnie od ich wieku czy doświadczenia. W związku z tym niedawno na celowniku Blaugrany znalazł się Eli Junior Kroupi z Bournemouth. 19-letni talent stał się odkryciem tego sezonu Premier League, strzelając 12 goli w 31 meczach.

Tymczasem dyrektor sportowy angielskiego klubu, Tiago Pinto, kategorycznie wykluczył sprzedaż snajpera. Podkreślił on, że zawodnik ma ważny kontrakt aż do 2030 roku, a umowa napastnika nie zawiera żadnej klauzuli odstępnego. Oznacza to, że Wisienki mają kontrolę nad przyszłością swojej młodej gwiazdy i nie muszą ulegać presji gigantów.

– Junior Kroupi nie odejdzie z Bournemouth. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez ponad cztery lata, nie ma w niej klauzuli odstępnego i nigdzie się nie wybiera – podkreślił Pinto.

Dyrektor klubu z Premier League został następnie zapytany, czy ich stanowisko mogłaby zmienić atrakcyjna oferta ze strony Blaugrany lub Liverpoolu.

– Nie sprzedamy Kroupiego nawet wtedy, gdy Barcelona lub Liverpool zaoferują 100 milionów euro. To całkowicie wykluczone – odpowiedział stanowczo.

W związku z tym kataloński gigant musi skupić się na innych opcjach na rynku. Głównym celem pozostaje Julian Alvarez, ale negocjacje z Atletico Madryt będą bardzo trudne.