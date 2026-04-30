Burnley podejmuje decyzję. Trener odchodzi po trudnym sezonie

Burnley poinformowało o rozstaniu ze Scottem Parkerem. Anglik przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny po spadku z Premier League i rozmowach z władzami klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Scott Parker

Scott Parker przestał być trenerem Burnley

Burnley oficjalnie ogłosiło zakończenie współpracy ze Scottem Parkerem. Jak podała oficjalna strona internetowa klubu, decyzja została podjęta za porozumieniem stron po rozmowach pomiędzy szkoleniowcem a zarządem klubu. Te odbyły się po potwierdzeniu spadku z Premier League.

W komunikacie podkreślono, że kadencja Parkera na Turf Moor dobiegła końca, mimo wcześniejszych sukcesów. W sezonie 2024/25 trener poprowadził zespół do awansu z The Championship, notując imponującą passę 33 meczów bez porażki oraz aż 30 czystych kont.

Władze Burnley wyraziły jednocześnie wdzięczność za jego pracę, podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie szkoleniowca. Parker opuścił klub w atmosferze szacunku, pozostawiając po sobie solidne fundamenty sportowe.

Do końca obecnego sezonu obowiązki pierwszego trenera przejmie tymczasowo Mike Jackson, który poprowadzi drużynę w czterech ostatnich spotkaniach ligowych. Pierwszym z nich będzie wyjazdowy mecz przeciwko Leeds United.

Jednocześnie klub poinformował, że rozpoczął już proces poszukiwania nowego szkoleniowca, który obejmie zespół przed startem sezonu 2026/27. Celem będzie szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej i odbudowa pozycji Burnley na angielskiej scenie piłkarskiej.