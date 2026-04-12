Świetny mecz w Bytomiu! Polonia zabrała Wiśle Kraków punkty

Wisła Kraków znowu podzieliła się punktami w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi. Tym razem zremisowali z Polonią Bytom (1:1). W efekcie ich przewaga w tabeli stopniała do siedmiu punktów.

Wisła znowu na remis. Przewaga w tabeli nad Śląskiem znowu stopniała

Wisła Kraków osłabiona brakiem dwóch zawodników, czyli Angela Rodado oraz Jordiego Sancheza rywalizowała w niedzielę na wyjeździe z Polonią Bytom. Dla krakowskiego klubu była to szansa, żeby postawić kolejny krok w stronę awansu. Natomiast podopieczni Mariusza Jopa tego nie wykorzystali, gubiąc punkty. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów i remisem (1:1).

Już od pierwszych minut zarówno Polonia, jak i Wisła narzuciły wysokie tempo, a kibice mogli oglądać akcję za akcją. Konkretniejsza na początku była drużyna gospodarzy, ale brakowało im skuteczności. Podobnie było z Białą Gwiazdą, która również nie wykorzystała swoich szans. W efekcie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Gole oglądaliśmy dopiero po przerwie.

Jako pierwsi do siatki trafiła Polonia Bytom. W 60. minucie prowadzenie dał im Oliwier Kwiatkowski. Natomiast po siedmiu minutach Wisła doprowadziła do remisu. Przepiękną bramkę zdobył Marko Bozić, dla którego było to trafienie w trzecim meczu z rzędu.

Remis z Polonią oraz zwycięstwo w weekend Śląska Wrocław sprawiły, że przewaga Wisły Kraków nieco stopniała. Obecnie wciąż są na 1. miejscu w tabeli, ale Wrocławianie tracą do nich już tylko 7 punktów. Do końca sezonu pozostało 6 spotkań. Warto dodać, że Polonia Bytom w rundzie wiosennej wciąż nie odniosła ani jednego zwycięstwa. W lidze ostatni raz wygrali 7 grudnia 2025 roku.

Polonia Bytom 1:1 Wisła Kraków (60′ Kwiatkowski – 67′ Bozić)