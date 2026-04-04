Śląsk Wrocław coraz bliżej Wisły i awansu do Ekstraklasy!

Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Siedlce i umocnił się na drugim miejscu w tabeli. Coraz większe problemy ma Wieczysta Kraków, która poległa w meczu z ŁKS-em Łódź.

Śląsk zgłasza gotowość do awansu. Wieczysta w coraz większych tarapatach

Śląsk Wrocław złapał tej wiosny bardzo dobrą passę. Porażka z Miedzią Legnica zupełnie odmieniła drużynę, która od tego czasu punktuje na bardzo dobrym poziomie. Wygrała z Odrą Opole, Chrobrym Głogów i GKS-em Tychy, a mecz z Wisłą Kraków został zakwalifikowany jako walkower na jego korzyść. W sobotę wrocławianie dołożyli do dorobku kolejne trzy punkty i przybliżyli się do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

Domowy mecz z Pogonią Siedlce zakończył się dla Śląska wygraną 1-0. Gola na wagę kompletu punktów w pierwszej połowie zdobył Piotr Samiec-Talar. Tego dnia gospodarze byli dobrze dysponowani i tworzyli wiele okazji, ale brakowało im skuteczności. Choć w końcówce to rywal ruszył do ataku, Śląskowi udało się utrzymać korzystny rezultat.

Cenne zwycięstwo sprawia, że Śląsk umacnia się na drugim miejscu tabeli pierwszej ligi. Zbliżył się też do liderującej Wisły Kraków, do której traci już tylko sześć punktów. Dla wrocławian istotne jednak to, co dzieje się za ich plecami – dorobek może wyrównać jeszcze Chrobry Głogów, który w tej kolejce zagra z Ruchem Chorzów.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Wieczysta Kraków, która znów przegrała. Tym razem lepszy okazał się od niej ŁKS Łódź. Ekipa Kazimierza Moskala powoli może zapominać o bezpośrednim awansie do Ekstraklasy, a poważnie zagrożony staje się udział w barażach. Jeszcze do niedawna była faworytem do zajęcia drugiego miejsca w lidze.