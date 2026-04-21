Szwarga dołączy do Papszuna w Legii?! Wyjaśniono wizytę na treningu

Podczas wtorkowego treningu Legii Warszawa na boisku zajęcia obserwował Dawid Szwarga. Jak przekazał Paweł Gołaszewski na antenie "Meczyków", nie ma tematu jego dołączenia do sztabu Marka Papszuna..

Na zdjęciu: Marek Papszun

Szwarga tylko na stażu w Legii

Legia Warszawa jest na ostatnim etapie tego sezonu, w którym musi dać z siebie wszystko, aby pozostać w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. Dobra praca Marka Papszuna i jego sztabu poskutkowała wydostaniem się ze strefy spadkowej, ale nadal nie można powiedzieć, że Wojskowi na sto procent utrzymali się w lidze. Niemniej powoli zaczynają się przymiarki do tego, co w przyszłej kampanii, bowiem media informują o potencjalnych odejściach z zespołu.

Ciekawość wzbudziła jednak dzisiaj kwestia niespodziewanego gościa na treningu Wojskowych. W LTC zjawił się bowiem Dawid Szwarga, a więc były szkoleniowiec Arki Gdynia, który kilka tygodni temu jeszcze rywalizował ze stołecznym klubem o ligowe punkty. Obserwacja treningu Legii wywołało od razu spekulacje łączące trenera z dołączeniem do sztabu Warszawiaków. Nic z tego nie będzie miało jednak miejsca, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna” na kanale „Meczyki.pl”.

– Dawid Szwarga jest na stażu w Legii i z tego co wiem chce pracować na swój rachunek jako trener numer jeden. Stażyści gdy przyjeżdżają czy to do Akademii Legii czy do pierwszego zespołu to dostają dres Legii – powiedział dziennikarz specjalizujący się w stołecznym klubie w programie „Poznań vs Warszawa” cytowany w mediach społecznościowych przez „Polish Merkury”.

Zobacz także: Papszun przywrócił go do gry. Legia ma zatrzymać obrońcę!