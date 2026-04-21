Szwarga dołączy do Papszuna w Legii?! Wyjaśniono wizytę na treningu

18:22, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Paweł Gołaszewski, Piłka Nożna / Meczyki.pl

Podczas wtorkowego treningu Legii Warszawa na boisku zajęcia obserwował Dawid Szwarga. Jak przekazał Paweł Gołaszewski na antenie "Meczyków", nie ma tematu jego dołączenia do sztabu Marka Papszuna..

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Szwarga tylko na stażu w Legii

Legia Warszawa jest na ostatnim etapie tego sezonu, w którym musi dać z siebie wszystko, aby pozostać w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. Dobra praca Marka Papszuna i jego sztabu poskutkowała wydostaniem się ze strefy spadkowej, ale nadal nie można powiedzieć, że Wojskowi na sto procent utrzymali się w lidze. Niemniej powoli zaczynają się przymiarki do tego, co w przyszłej kampanii, bowiem media informują o potencjalnych odejściach z zespołu.

Ciekawość wzbudziła jednak dzisiaj kwestia niespodziewanego gościa na treningu Wojskowych. W LTC zjawił się bowiem Dawid Szwarga, a więc były szkoleniowiec Arki Gdynia, który kilka tygodni temu jeszcze rywalizował ze stołecznym klubem o ligowe punkty. Obserwacja treningu Legii wywołało od razu spekulacje łączące trenera z dołączeniem do sztabu Warszawiaków. Nic z tego nie będzie miało jednak miejsca, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna” na kanale „Meczyki.pl”.

Dawid Szwarga jest na stażu w Legii i z tego co wiem chce pracować na swój rachunek jako trener numer jeden. Stażyści gdy przyjeżdżają czy to do Akademii Legii czy do pierwszego zespołu to dostają dres Legii – powiedział dziennikarz specjalizujący się w stołecznym klubie w programie „Poznań vs Warszawa” cytowany w mediach społecznościowych przez „Polish Merkury”.

Zobacz także: Papszun przywrócił go do gry. Legia ma zatrzymać obrońcę!