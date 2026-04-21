FC Barcelona – Celta Vigo, typy i przewidywania
Przed nami starcie Barcelony z Celtą Vigo w ramach 33. kolejki La Ligi. Ekipy Dumy Katalonii z dorobkiem 79 punktów prowadzi w tabeli i jest już bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego. Zespół Hansiego Flicka prezentuje wysoką formę, chcąc wykonać kolejny krok w stronę końcowego triumfu. Natomiast drużyna Błękitnych z 44 oczkami zajmuje 6. miejsce w stawce, wciąż licząc się w walce o awans do europejskich pucharów. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą środę, 22 kwietnia o godzinie 21:30.
Stawiam na zwycięstwo Celty Vigo. Ekipa z Galicji zawsze jest niewygodnym rywalem, dlatego jej triumf nie byłby wcale surrealistycznym scenariuszem. Mój typ: wygrana Celty.
FC Barcelona – Celta Vigo, sytuacja kadrowa
FC Barcelona przystąpi do tego meczu osłabiona, ponieważ w jej składzie zabraknie Andreasa Christensena, Raphinhi oraz Marca Bernala. W Celcie Vigo nie zobaczymy jedynie Miguela Romana, choć występ Carla Starfelta stoi pod znakiem zapytania. Sytuacja kadrowa ekipy gości wygląda więc nieco lepiej niż w przypadku drużyny gospodarzy.
FC Barcelona – Celta Vigo, ostatnie wyniki
FC Barcelona w ostatnim czasie pokonała Atletico Madryt 2:1 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jednak nie zdołała awansować dalej, ulegając 2:3 w dwumeczu. Wcześniej Katalończycy odnieśli przekonujące zwycięstwo 4:1 nad Espanyolem w La Lidze.
Celta Vigo z kolei przegrała 1:3 (1:6 w dwumeczu) z Freiburgiem w 1/4 finału Ligi Europy, dostając lekcję futbolu od niemieckiego klubu. Na ligowym podwórku Galisyjczycy także zawiedli swoich kibiców – nie dali rady Realowi Oviedo, ponosząc sromotną porażkę 0:3.
FC Barcelona – Celta Vigo, historia
Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Celtą Vigo w ostatnim czasie wyraźnie przemawia na korzyść drużyny Blaugrany. Pięć poprzednich spotkań to bowiem aż cztery zwycięstwa ekipy Dumy Katalonii oraz jeden remis, przy braku wygranych zespołu Błękitnych. Taki bilans pokazuje, że gigant z Camp Nou ma wręcz patent na swojego najbliższego rywala.
FC Barcelona – Celta Vigo, kursy bukmacherskie
Według oszacowań bukmacherów faworytem środowego spotkania są gospodarze, którzy pewnie zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Celty Vigo to mniej więcej 10.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.75. Zarejestruj się u legalnego bukmachera STS z użyciem kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
FC Barcelona – Celta Vigo, przewidywane składy
Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo – Gavi, Pedri – Yamal, Olmo, Fermin – Torres
Celta: Radu – Alonso, Aidoo, Rodriguez – Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza – Lopez, Iglesias, Jutgla
FC Barcelona – Celta Vigo, transmisja meczu
Interesujące spotkanie pomiędzy Barceloną a Celtą Vigo w ramach 33. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 i w serwisie ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 22 kwietnia o godzinie 21:30.
