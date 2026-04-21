Kamil Kuzera wraca do pracy. Właśnie objął klub z Betclic 2. ligi

18:33, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Resovia

Resovia Rzeszów poinformowała, że jej nowym szkoleniowcem został Kamil Kuzera. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Pawła Młynarczyka.

Kamil Kuzera
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Kamil Kuzera nowym trenerem Resovii Rzeszów

Resovia Rzeszów to jeden z tych klubów, który przez ostatnie lata przyzwyczaił nas do występów w Betclic 1. lidze. Niestety dwa sezonu temu spadli oni do Betclic 2. ligi i obecnie walczą o wydostanie się z trzeciego poziomu rozgrywkowego. Nie jest to jednak łatwe, o czym boleśnie przekonuje się wiele ekip. Obecnie zajmują oni 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów i stratą siedmiu oczek do strefy barażowej o awans i przewagą dwóch nad barażami o utrzymanie.

To właśnie ta druga strefa barażowa powoduje wielki niepokój i dlatego władze klubu zdecydowały się we wtorek na zmianę na ławce trenerskiej. Pawła Młynarczyka, który objął zespół w trakcie sezonu zastąpił właśnie Kamil Kuzera. To spore nazwisko jak na ten poziom rozgrywkowy, bowiem w przeszłości z powodzeniem radził on sobie w PKO Ekstraklasie prowadząc Koronę Kielce. Ostatnio media łączyły Kuzerę także z Zagłębiem Sosnowiec.

Kamil Kuzera jako pierwszy trener Korony Kielce rozegrał w sumie 57 spotkań, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,32 pkt./mecz. Wcześniej przez lata związany był z tym klubem jako asystent oraz piłkarz. 43-latek na poziomie elity w naszym kraju rozegrał prawie 100 spotkań.

