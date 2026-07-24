Papszun odkrył karty. Legia bez ważnego zawodnika

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Wyjściowa jedenastka Legii na mecz z Pogonią

Legia Warszawa ma przed sobą naprawdę trudny sezon. Z jednej strony żaden z kibiców nie będzie mógł zaakceptować takiego stanu rzeczy, jak miał miejsce w poprzedniej kampanii. Z drugiej szanse na to, że Wojskowi włączą się do gry o eliminacje europejskich pucharów także nie są wielkie, a przynajmniej dotychczasowe transfery nie za bardzo na to wskazują. Przy Łazienkowskiej wciąż bowiem brakuje jakości adekwatnej do reszty stawki.

Jedyną więc nadzieją zespołu ze stolicy jest Marek Papszun, który już pokazał – nawet w Legii – że potrafi z niczego zrobić porządny wynik. Czy tak będzie i tym razem? Trudno powiedzieć, ale z pewnością udana inauguracja z Pogonią Szczecin może ich napędzić przed kolejnymi meczami początku sezonu. Oto skład, w którym Warszawiacy zmierzą się w wyjazdowej potyczce z Dumą Pomorza.

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Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Deziel Jr – Wszołek, Kapustka, Szymański, Vinagre – Urbański, Rajović, Zjawiński

– Z powodu przeciążenia grupy mięśni i prewencji Rafał Adamski nie znalazł się w składzie na dzisiejszy mecz. Zawodnik jest przygotowywany do kolejnego mikrocyklu – przekazał klub.

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