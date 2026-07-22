Polonia Warszawa dopina transfer. Zaplanowano testy medyczne

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Sebastian Kowalczyk trafi do Polonii Warszawa

Polonia Warszawa szykuje się pod wodzą Piotra Stokowca do startu sezonu Betclic 1. Ligi. W pierwszej kolejce rozgrywek drużyna Czarnych Koszul zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Spotkanie zostało zaplanowane na niedzielę (26 lipca) o godzinie 19:30.

Władze stołecznego klubu tego lata aktywnie pracują nad wzmocnieniem kadry. Do zespołu Stokowca dołączyli już między innymi Michał Marcjanik z Arki Gdynia, Marten Kuusk z GKS-u Katowice oraz Tomasz Makowski z Zagłębia Lubin.

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Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, kolejnym nowym zawodnikiem Polonii zostanie Sebastian Kowalczyk. 27-letni pomocnik jest blisko podpisania kontraktu z klubem ze stolicy, a rozmowy w sprawie transferu są już na zaawansowanym etapie. W czwartek przejdzie testy medyczne.

Kowalczyk ostatnie pół roku spędził w Zagłębiu Lubin. Zimą pomocnik przeniósł się do Miedziowych z Houston Dynamo. Po zakończeniu sezonu zawodnik rozstał się z zespołem z Dolnego Śląska. Jego kolejnym przystankiem ma być zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej.

Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych Kowalczyk przez wiele lat reprezentował barwy Pogoni Szczecin. Po powrocie do Polski Kowalczyk otrzymał szansę gry w Zagłębiu. Wiosną rozegrał dziewięć spotkań w barwach Miedziowych. Łącznie w Ekstraklasie rozegrał 178 spotkań, w których zdobył 19 bramek.