Manchester City znalazł następcę Rodriego. To gwiazda Barcelony

20:00, 24. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Fichajes

Manchester City coraz uważniej przygląda się Marcowi Bernalowi. Pomocnik Barcelony znalazł się na liście życzeń The Citizens, którzy szykują się na możliwe zmiany w środku pola.

Rodri
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Bernal na celowniku Manchesteru City

Marc Bernal jest jednym z największych talentów akademii La Masii. Nic więc dziwnego, że jego rozwój śledzą największe kluby Europy. Jak informują „SPORT” i „ESPN”, Manchester City zrobił już pierwszy krok i sprawdził, czy transfer 19-latka jest w ogóle możliwy.

To efekt sytuacji wokół Rodriego. Hiszpan ma kontrakt do 2027 roku, ale jego przyszłość nie jest pewna, bo mówi się o transferze do Realu. Dodatkowo czeka go operacja pleców, która opóźni jego powrót do gry. Właśnie dlatego władze City rozglądają się za młodym zawodnikiem, który w przyszłości mógłby przejąć ważną rolę w zespole.

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Bernal idealnie wpisuje się w ten profil. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze w barwach Barcelony. Strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Potrafi grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i bardziej ofensywnie ustawiony środkowy pomocnik. To właśnie ta wszechstronność najbardziej przekonuje angielski klub.

Barcelona nie zamierza jednak rozpoczynać rozmów. W klubie traktują Bernala jako ważną część projektu na kolejne lata. Piłkarz niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku, a jego klauzula wykupu wynosi aż 500 milionów euro. Na razie Manchester City jedynie monitoruje sytuację, ale jeśli w środku pola dojdzie do zmian, zainteresowanie młodym Hiszpanem może szybko przerodzić się w konkretną ofertę.

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