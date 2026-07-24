Manchester City znalazł następcę Rodriego. To gwiazda Barcelony

Manchester City coraz uważniej przygląda się Marcowi Bernalowi. Pomocnik Barcelony znalazł się na liście życzeń The Citizens, którzy szykują się na możliwe zmiany w środku pola.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Bernal na celowniku Manchesteru City

Marc Bernal jest jednym z największych talentów akademii La Masii. Nic więc dziwnego, że jego rozwój śledzą największe kluby Europy. Jak informują „SPORT” i „ESPN”, Manchester City zrobił już pierwszy krok i sprawdził, czy transfer 19-latka jest w ogóle możliwy.

To efekt sytuacji wokół Rodriego. Hiszpan ma kontrakt do 2027 roku, ale jego przyszłość nie jest pewna, bo mówi się o transferze do Realu. Dodatkowo czeka go operacja pleców, która opóźni jego powrót do gry. Właśnie dlatego władze City rozglądają się za młodym zawodnikiem, który w przyszłości mógłby przejąć ważną rolę w zespole.

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Bernal idealnie wpisuje się w ten profil. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze w barwach Barcelony. Strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Potrafi grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i bardziej ofensywnie ustawiony środkowy pomocnik. To właśnie ta wszechstronność najbardziej przekonuje angielski klub.

Barcelona nie zamierza jednak rozpoczynać rozmów. W klubie traktują Bernala jako ważną część projektu na kolejne lata. Piłkarz niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku, a jego klauzula wykupu wynosi aż 500 milionów euro. Na razie Manchester City jedynie monitoruje sytuację, ale jeśli w środku pola dojdzie do zmian, zainteresowanie młodym Hiszpanem może szybko przerodzić się w konkretną ofertę.