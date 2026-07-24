Real Madryt zaczyna sezon. To wynik i skład pierwszego sparingu

Real Madryt ma za sobą pierwszy sparing okresu przygotowawczego pod wodzą Jose Mourinho. Za zamkniętymi drzwiami Królewscy pokonali Alcorcon.

Agencia LOF/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - AD Alcorcon

Real Madryt z premierowym sparingiem pod wodzą Mourinho

Kolejna era Jose Mourinho właśnie wystartowała. Portugalczyk po raz drugi w swojej karierze jest odpowiedzialny za wyniki Królewskich i wraz ze swoimi podopiecznymi rozpoczął okres przygotowawczy do sezonu 2026/27. Real Madryt ma za sobą pierwszy sparing.

Los Blancos sprawdzili swoją dyspozycję w towarzyskim pojedynku z Alcorcon. El Chiringuito TV ujawnia, że Mourinho zdecydował się na następujący wyjściowy skład: Andrij Łunin – Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras – Eduardo Camavinga, Jorge Cestero, Arda Güler – Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Gabri Valero.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real w premierowym sparingu wygrał 1:0. Jedyną i zwycięską bramkę zdobył Daniel Yáñez, który wykorzystał rzut karny. Wcześniej jedenastkę zmarnował Güler – strzał przy słupku w wykonaniu reprezentanta Turcji został zatrzymany przez golkipera rywali.