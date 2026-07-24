Leao podjął decyzję ws. transferu do Fenerbahce

Rafael Leao jest coraz bliżej odejścia z Milanu, ale jeden kierunek właśnie odpadł. Portugalczyk nie zamierza przyjąć oferty Fenerbahce i wciąż czeka na propozycję, która spełni jego oczekiwania.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Liga Mistrzów jest najważniejsza dla Leao

Rafael Leao chce zmienić klub jeszcze tego lata. Na odejście piłkarza jest zdecydowany również Milan. Obie strony uważają, że to dobry moment na zakończenie współpracy. Problem w tym, że do tej pory nie pojawiło się wiele konkretnych ofert.

Jak informuje „MilanNews”, Portugalczyk nie zamierza zaakceptować propozycji Fenerbahce. Turecki klub oferuje mu 8 milionów euro rocznie. Do tego mogą dojść kolejne 4 miliony w bonusach. Dla skrzydłowego nie są to jednak najważniejsze argumenty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Leao chce występować w Lidze Mistrzów. Właśnie dlatego bardziej otwarty jest na rozmowy z Galatasaray. W Milanie liczą, że mistrz Turcji przekona zawodnika do transferu i przedstawi ofertę, która zadowoli wszystkie strony.

Portugalczyk wciąż marzy także o Premier League. Liczy, że do gry włączą się czołowe angielskie kluby. Na razie jednak Manchester United, Arsenal czy Liverpool nie wykazują wystarczająco dużego zainteresowania. Jeśli to się nie zmieni, Galatasaray może stać się dla Leao najbardziej realnym kierunkiem na nowy sezon. Mimo wszystko byłby to dość zaskakujący scenariusz.