SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Oficjalnie: Marvin Rittmuller wzmocnił Stal Rzeszów

Stal Rzeszów się nie zatrzymuje. We wtorek klub ogłosił przyjście Aleksandra Buksy. A już dzień później zespół prowadzony przez Marka Zuba został wzmocniony przez nowego defensora. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pierwszoligowiec ogłosił przyjście Marvina Rittmullera, który dotychczas reprezentował barwy TSV 1860 Monachium.

Marvin Rittmuller związał się ze Stalą Rzeszów kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Swego czasu defensor był uznawany za ogromny talent. Występował nawet w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Rozwój zawodnika jednak się momentalnie zatrzymał. Betclic 1. Liga jednak zyskuje bardzo ciekawego prawego obrońcę.

– Marvin to piłkarz, który wnosi intensywność, dynamikę i mentalność zwycięzcy. Jestem przekonany, że jego charakter i jakość będą dużym wzmocnieniem naszego zespołu – powiedział Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów, na łamach oficjalnej strony klubowej.

W minionym sezonie Marvin Rittmuller rozegrał 33 spotkania w koszulce TSV 1860 Monachium. Niemiecki defensor strzelił jednego gola, a także może się pochwalić taką samą liczbą asyst.