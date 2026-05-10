Chwile grozy przed El Clasico. Kibice Barcelony dali o sobie znać

20:31, 10. maja 2026
Michał Stompór
El Clasico wzbudza ogromne emocje, także te negatywne. Tuż przed rozpoczęciem meczu Barcelona - Real Madryt kibice gospodarzy nie oszczędzili autokarów... obu drużyn.

FC Barcelona - kibic przed Camp Nou
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - kibic przed Camp Nou

El Clasico: autokary Barcelony i Realu zaatakowane

Niedzielne El Clasico może rozstrzygnąć losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona jest o krok od zwycięstwa w La Liga. Natomiast Real Madryt zrobi wszystko, by Duma Katalonii nie mogła świętować tytułu w prestiżowym pojedynku. Rywalizacja Blaugrany z Królewskim wzbudza ogromne emocje – również te pozaboiskowe.

Przed rozpoczęciem meczu doszło do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. Hiszpańskie media zgodnie donoszą – po ataku fanów gospodarzy ucierpiały oba autokary przewożące piłkarzy na stadion. Kibice ze stolicy Katalonii zaliczyli kuriozalną pomyłkę i zaatakowali autobus własnej ekipy, o czym informuje El Chiringuito TV.

Chwilę później sympatycy Barcy już nie mieli wątpliwości i ponownie zachowali się zdecydowanie poniżej krytyki. Tym razem kamienie sięgnęły szyb autobusu Los Blancos. Nagranie opublikowane przez El Mundo nie pozostawia złudzeń – zawodnicy z Madrytu przeżyli chwile grozy.

