El Clasico: autokary Barcelony i Realu zaatakowane
Niedzielne El Clasico może rozstrzygnąć losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona jest o krok od zwycięstwa w La Liga. Natomiast Real Madryt zrobi wszystko, by Duma Katalonii nie mogła świętować tytułu w prestiżowym pojedynku. Rywalizacja Blaugrany z Królewskim wzbudza ogromne emocje – również te pozaboiskowe.
Przed rozpoczęciem meczu doszło do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. Hiszpańskie media zgodnie donoszą – po ataku fanów gospodarzy ucierpiały oba autokary przewożące piłkarzy na stadion. Kibice ze stolicy Katalonii zaliczyli kuriozalną pomyłkę i zaatakowali autobus własnej ekipy, o czym informuje El Chiringuito TV.
Chwilę później sympatycy Barcy już nie mieli wątpliwości i ponownie zachowali się zdecydowanie poniżej krytyki. Tym razem kamienie sięgnęły szyb autobusu Los Blancos. Nagranie opublikowane przez El Mundo nie pozostawia złudzeń – zawodnicy z Madrytu przeżyli chwile grozy.