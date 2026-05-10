Liverpool nawiązał kontakt z Realem ws. Xabiego Alonso

Xabi Alonso

Liverpool rozważa zatrudnienie Xabiego Alonso

Sytuacja w Liverpoolu nie jest łatwa. Arne Slot zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem zespołu. Holenderski szkoleniowiec wydał latem pół miliarda funtów, ale wyniki zdecydowanie nie spełniły oczekiwań.

Drużyna odpadła już ze wszystkich pucharów i obecnie walczy o miejsce w najlepszej piątce w Premier League. Również fani na Anfield stracili już cierpliwość do trenera.

Holender ma fatalne relacje z kluczowymi zawodnikami, co pokazał konflikt z Mohamedem Salahem. W związku z tym zarząd zaczął szukać potencjalnego następcy i zwrócił się do Realu Madryt. Włodarze The Reds chcą dokładnie sprawdzić metody pracy, jakie stosował Xabi Alonso na Santiago Bernabeu.

Hiszpański trener pozostaje bez pracy od stycznia 2026 roku, kiedy to pożegnał się z Valdebebas. Według doniesień jest jednym z najbardziej rozchwytywanych wolnych szkoleniowców. Angielski gigant chce uratować projekt i drużynę, na którą wydał fortunę. Dlatego przed ewentualnym podpisaniem kontraktu klub chce podpytać poprzedniego pracodawcę Baska.

Były pomocnik znajduje się także na celowniku Chelsea, która rozważa jego zatrudnienie. Najbliższe miesiące pokażą na kogo zdecyduje się postawić Liverpool.

