Ruch odmieniony, zwycięski i napędzony. Stal na kolanach [WIDEO]

Ruch Chorzów wreszcie z przełamaniem
Ruch Chorzów w środowy wieczór rozegrał trzecie spotkanie pod wodzą Waldemara Fornalika, licząc na premierowe zwycięstwo. Po porażce z Pogonią Siedlce (0:2) i remisie z Polonią Warszawa (0:0) kibice Niebieskich mieli nadzieję, że zła passa wreszcie się odwróci i po trzech meczach bez wygranej w ligowych zmaganiach trzy punkty powędrują na konto drużyny z Chorzowa.
Rywalem 14-krotnych mistrzów Polski była jednak Stal Rzeszów. Zespół prowadzony przez Marka Zuba miał jasny cel – po pierwsze przedłużyć serię czterech spotkań bez porażki, a po drugie odnieść drugie z rzędu zwycięstwo na Górnym Śląsku, po wygranej z Polonią Bytom (2:0). Jednym z kluczowych zawodników miał być Jonathan Junior. Brazylijczyk w obecnym sezonie zdobył już trzy bramki.
Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia ze strony Niebieskich. Już w drugiej minucie wynik rywalizacji otworzył Mateusz Szwoch, wykorzystując podanie Patryka Szwedzika. Doświadczony pomocnik chorzowian efektownie przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie oddał strzał, po którym Marek Kozioł musiał wyciągać ją z siatki.
Chwilę później, w czwartej minucie, były gracz Chrobrego Głogów sam wpisał się na listę strzelców, zdobywając drugiego gola dla 14-krotnych mistrzów Polski. Szwedzik wykorzystał dośrodkowanie Tomasza Bały i tym samym Ruch szybko wypracował dwubramkową zaliczkę. W kolejnych fragmentach gra się uspokoiła.
Goście w pierwszej połowie tylko raz poważniej zagrozili bramce strzeżonej przez Jakuba Bieleckiego. W 36. minucie uderzał Jonathan Junior, jednak golkiper Niebieskich był na posterunku i wynik do przerwy nie uległ zmianie.
Patryk Szwedzik z hat-trickiem
Po zmianie stron błyszczał autor gola na 2:0. Szwedzik zdobył kolejne dwie bramki. Najpierw w 54. minucie ponownie wykorzystał podanie Tomasza Bały, a w 64. minucie skompletował hat-tricka. Ostatecznie Ruch Chorzów odniósł premierowe zwycięstwo pod wodzą nowego–starego trenera.
Na odpoczynek obie drużyny nie będą miały wiele czasu. Już w najbliższy weekend Ruch zmierzy się w Najstarszych Derbach Śląska z Polonią Bytom, natomiast Stal Rzeszów podejmie u siebie Miedź Legnica.
Ruch Chorzów – Stal Rzeszów 4:0 (2:0)
1:0 Mateusz Szwoch 2′
2:0 Patryk Szwedzik 4′
3:0 Patryk Szwedzik 55′
4:0 Patryk Szwedzik 64′
Ruch i Stal będą rywalizować o awans aż do ostatniej kolejki?
- Tak, będzie emocjonująco
- Nie, jedna drużyna odskoczy
- Trudno powiedzieć
0 Votes