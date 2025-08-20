Ruch odmieniony, zwycięski i napędzony. Stal na kolanach [WIDEO]

Ruch Chorzów w meczu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi pokonał przekonująco Stal Rzeszów (4:0). Tym samym Waldemar Fornalik zaliczył pierwszą wygraną po powrocie do klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Stal Rzeszów

Ruch Chorzów wreszcie z przełamaniem

Ruch Chorzów w środowy wieczór rozegrał trzecie spotkanie pod wodzą Waldemara Fornalika, licząc na premierowe zwycięstwo. Po porażce z Pogonią Siedlce (0:2) i remisie z Polonią Warszawa (0:0) kibice Niebieskich mieli nadzieję, że zła passa wreszcie się odwróci i po trzech meczach bez wygranej w ligowych zmaganiach trzy punkty powędrują na konto drużyny z Chorzowa.

Rywalem 14-krotnych mistrzów Polski była jednak Stal Rzeszów. Zespół prowadzony przez Marka Zuba miał jasny cel – po pierwsze przedłużyć serię czterech spotkań bez porażki, a po drugie odnieść drugie z rzędu zwycięstwo na Górnym Śląsku, po wygranej z Polonią Bytom (2:0). Jednym z kluczowych zawodników miał być Jonathan Junior. Brazylijczyk w obecnym sezonie zdobył już trzy bramki.

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia ze strony Niebieskich. Już w drugiej minucie wynik rywalizacji otworzył Mateusz Szwoch, wykorzystując podanie Patryka Szwedzika. Doświadczony pomocnik chorzowian efektownie przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie oddał strzał, po którym Marek Kozioł musiał wyciągać ją z siatki.

20 SEKUNDA MECZU! MATEUSZ SZWOCH! 🔥



— Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 20, 2025

Chwilę później, w czwartej minucie, były gracz Chrobrego Głogów sam wpisał się na listę strzelców, zdobywając drugiego gola dla 14-krotnych mistrzów Polski. Szwedzik wykorzystał dośrodkowanie Tomasza Bały i tym samym Ruch szybko wypracował dwubramkową zaliczkę. W kolejnych fragmentach gra się uspokoiła.

Goście w pierwszej połowie tylko raz poważniej zagrozili bramce strzeżonej przez Jakuba Bieleckiego. W 36. minucie uderzał Jonathan Junior, jednak golkiper Niebieskich był na posterunku i wynik do przerwy nie uległ zmianie.

Patryk Szwedzik z hat-trickiem

Po zmianie stron błyszczał autor gola na 2:0. Szwedzik zdobył kolejne dwie bramki. Najpierw w 54. minucie ponownie wykorzystał podanie Tomasza Bały, a w 64. minucie skompletował hat-tricka. Ostatecznie Ruch Chorzów odniósł premierowe zwycięstwo pod wodzą nowego–starego trenera.

To już 3:0 dla @RuchChorzow1920! 🔥



— Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 20, 2025

Na odpoczynek obie drużyny nie będą miały wiele czasu. Już w najbliższy weekend Ruch zmierzy się w Najstarszych Derbach Śląska z Polonią Bytom, natomiast Stal Rzeszów podejmie u siebie Miedź Legnica.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów 4:0 (2:0)

1:0 Mateusz Szwoch 2′

2:0 Patryk Szwedzik 4′

3:0 Patryk Szwedzik 55′

4:0 Patryk Szwedzik 64′