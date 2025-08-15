Ruch osłabiony, ale walczył do końca. Polonia zatrzymana [WIDEO]

22:28, 15. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Ruch Chorzów w piątkowym starciu Betclic 1. Ligi podzielił się punktami z Polonią Warszawa. Z remisu zdecydowanie bardziej zadowoleni mogą być goście, borykający się z kłopotami kadrowymi.

Polonia Warszawa - Ruch Chorzów
fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa - Ruch Chorzów

Ruch Chorzów na remis z Polonią Warszawa

Ruch Chorzów przystępował do potyczki z Polonią Warszawa poważnie osłabiony. Z powodu kontuzji nie mógł wystąpić Daniel Szczepan, który prawdopodobnie nie zagra już w rundzie jesiennej. Niebiescy mimo wszystko liczyli na powrót na zwycięski szlak po dwóch kolejnych porażkach.

Czarne Koszule chciały z kolei wykorzystać problemy kadrowe rywali. Warszawianie mieli nadzieję na trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo i awans do czołowej trójki tabeli Betclic 1. Ligi przed weekendem. Rywalizacja zapowiadała się więc bardzo ciekawie.

W pierwszej części gry więcej z gry mieli goście. Oddawali więcej strzałów, ale nie przełożyło się to na wynik rywalizacji. Dodatkowo w pierwszej połowie kontuzji nabawili się zawodnicy obu ekip. Najpierw w szeregach Ruchu problemy zdrowotne uniemożliwiły kontynuowanie gry Mo Mezghraniemu, a u gospodarzy mecz przedwcześnie zakończył Michał Grudniewski.

Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Żadna z drużyn nie oddała celnego strzału na bramkę, co dobrze obrazowało przebieg drugiej połowy. Obie ekipy miały wprawdzie sytuacje, ale żadna z nich nie przyniosła gola. Spotkanie zakończyło się więc bezbramkowym remisem.

Już w środku przyszłego tygodnia obie drużyny czekają kolejne mecze. Polonia zagra u siebie z Wieczystą, natomiast Ruch na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zmierzy się ze Stalą Rzeszów.

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów 0:0

Ruch Chorzów w tym sezonie włączy się do gry o awans?

  • Tak, wierzę w to
  • Raczej nie
  • To zależy od transferów do klubu
  • Tak, wierzę w to 14%
  • Raczej nie 43%
  • To zależy od transferów do klubu 43%

7+ Votes