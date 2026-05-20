Manchester United planuje transfer defensora. Carrick wskazał priorytetowy cel

Julian Ryerson na liście życzeń Manchesteru United
Manchester United zapewnił sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a przed ostatnią kolejką Premier League zajmują trzecie miejsce w tabeli. Michael Carrick w najbliższym czasie podpisze nowy kontrakt po osiągnięciu wyznaczonych celów. Władze klubu z Old Trafford pracują nad letnimi wzmocnieniami kadry. Jedną z pozycji, która może zostać obsadzona nowym zawodnikiem, jest prawa strona defensywy.
Jak informuje Patrick Berger ze stacji „Sky Sport”, na radarze Czerwonych Diabłów nadal znajduje się Julian Ryerson z Borussii Dortmund. Nazwisko reprezentanta Norwegii pojawiało się w kontekście angielskiego giganta już kilka miesięcy temu. Według najnowszych informacji 28-letni defensor jest postrzegany jako następca Noussaira Mazraouiego, jeśli marokański obrońca zdecyduje się opuścić Old Trafford podczas letniego okna transferowego.
Ryerson ma za sobą znakomity sezon w 1. Bundeslidze i obecnie uchodzi za jednego z najbardziej cenionych bocznych defensorów w Niemczech. W kampanii 2025/2026 rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zanotował aż 18 asyst.
Klub z Signal Iduna Park nie traktuje swojego zawodnika jako nietykalnego i oczekuje ponad 30 milionów euro. Kontrakt reprezentanta Norwegii z dortmundczykami obowiązuje do czerwca 2028 roku.
Na ten moment nie pojawiły się jeszcze informacje o rozpoczęciu oficjalnych rozmów pomiędzy klubami, jednak zainteresowanie ze strony Manchesteru United wydaje się konkretne i może nabrać tempa w najbliższych tygodniach.