Manchester United planuje transfer defensora. Carrick wskazał priorytetowy cel

15:29, 20. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Sky Sport / Patrick Berger

Manchester United bacznie monitoruje sytuację Juliana Ryersona z Borussii Dortmund - potwierdza Patrick Berger ze "Sky Sport". Władze BVB oczekują za swojego zawodnika kwoty przekraczającej 30 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zapewnił sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a przed ostatnią kolejką Premier League zajmują trzecie miejsce w tabeli. Michael Carrick w najbliższym czasie podpisze nowy kontrakt po osiągnięciu wyznaczonych celów. Władze klubu z Old Trafford pracują nad letnimi wzmocnieniami kadry. Jedną z pozycji, która może zostać obsadzona nowym zawodnikiem, jest prawa strona defensywy.

Jak informuje Patrick Berger ze stacji „Sky Sport”, na radarze Czerwonych Diabłów nadal znajduje się Julian Ryerson z Borussii Dortmund. Nazwisko reprezentanta Norwegii pojawiało się w kontekście angielskiego giganta już kilka miesięcy temu. Według najnowszych informacji 28-letni defensor jest postrzegany jako następca Noussaira Mazraouiego, jeśli marokański obrońca zdecyduje się opuścić Old Trafford podczas letniego okna transferowego.

Ryerson ma za sobą znakomity sezon w 1. Bundeslidze i obecnie uchodzi za jednego z najbardziej cenionych bocznych defensorów w Niemczech. W kampanii 2025/2026 rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zanotował aż 18 asyst.

Klub z Signal Iduna Park nie traktuje swojego zawodnika jako nietykalnego i oczekuje ponad 30 milionów euro. Kontrakt reprezentanta Norwegii z dortmundczykami obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Na ten moment nie pojawiły się jeszcze informacje o rozpoczęciu oficjalnych rozmów pomiędzy klubami, jednak zainteresowanie ze strony Manchesteru United wydaje się konkretne i może nabrać tempa w najbliższych tygodniach.

