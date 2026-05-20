Barcelona obrała nowy kierunek. W tle wielkie pieniądze

FC Barcelona ogłosiła ważny krok w rozwoju globalnej strategii biznesowej. Kataloński klub poinformował o nowej współpracy, która ma pomóc nie tylko w budowie międzynarodowej marki, ale również we wzmacnianiu sytuacji finansowej.

Barcelona stawia na Bliski Wschód

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła podpisanie nowej umowy sponsorskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Partnerem katalońskiego klubu został Emirates Islamic, jeden z największych podmiotów bankowych działających w regionie Zatoki Perskiej.

Nowy partner otrzymał status oficjalnego bankowego partnera komercyjnego Barcelony na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla Blaugrany to kolejny element długofalowej strategii budowania międzynarodowych wpływów i zwiększania przychodów poza Europą.

Jednym z najważniejszych punktów współpracy będzie stworzenie specjalnej karty Emirates Islamic Barca Cashback Card. Projekt skierowano do kibiców Barcelony mieszkających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe rozwiązanie ma połączyć codzienne usługi finansowe z dodatkowymi korzyściami dla sympatyków klubu.

Barcelona przekazała, że użytkownicy karty będą mogli liczyć między innymi na dostęp do oficjalnych produktów klubowych, specjalnych konkursów oraz wyjątkowych wejściówek na mecze rozgrywane na Spotify Camp Nou.

Klub podkreślił również skalę swojej popularności w regionie. Według oficjalnych danych Barcelona ma około 1,7 miliona kibiców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To ponad 20 procent całej populacji kraju. W komunikacie zaznaczono także, że Blaugrana należy tam do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych sportowych marek.