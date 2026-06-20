Ograniczenia finansowe i realia życia w Ruchu. Fornalik o kulisach budowy kadry

Ruch Chorzów rozpoczął przygotowania do nowego sezonu pod wodzą Waldemara Fornalika. Doświadczony szkoleniowiec po pierwszym treningu mówił o transferach, kadrze i planach na obóz w Wałbrzychu.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Fornalik mówił wprost po pierwszym treningu. „Nie wszystko zależy od nas”

Ruch Chorzów rozpoczął przygotowania do nowego sezonu Betclic 1. Ligi. Po pierwszym treningu trener Waldemar Fornalik podkreślał, że kluczowe będą zarówno intensywne przygotowania, jak i szybkie wejście w rytm meczowy. – Ten okres mamy zaplanowany bardzo szczegółowo. Od gier kontrolnych po zgrupowanie w Wałbrzychu – powiedział dziennikarzom były selekcjoner reprezentacji Polski.

Szkoleniowiec odniósł się do nowych zawodników. – Michał Chrapek to zawodnik, którego nie trzeba szczególnie przedstawiać. Kuba Wrąbel to natomiast solidna firma, a zawodnika z Hiszpanii analizowaliśmy bardzo dokładnie. Już pierwszy trening potwierdził to, co widzieliśmy wcześniej – przekazał Fornalik.

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Trener nie ukrywa, że kadra wciąż może się zmieniać. – Okno transferowe jest otwarte. Chcielibyśmy wzmocnień, ale musimy działać w realiach klubu. Nie wszystko zależy od nas – podkreślił 63-latek.

Nowy Ruch, stare wyzwania

Fornalik przyznał, że Ruch chce obniżać średnią wieku i stawiać na młodych zawodników. – Będziemy szukać balansu między doświadczeniem a młodością, również w oparciu o naszych wychowanków – rzekł trener.

Ruch dokonał już kilku ciekawych transferów. Waldemar Fornalik zabrał głos na temat wzmocnień 🔁



Wideo od @LukaPawlik 🎥 pic.twitter.com/Oxwm8Hafbz — Goal.pl (@goalpl) June 19, 2026

W kontekście potencjalnych odejść Fornalik zaznaczył, że chciałby zatrzymać kluczowych piłkarzy. Mowa o takich zawodnikach jak: Nikodem Lesniak-Paduch, Jakub Jendryka czy Patryk Szwedzik. – Bardzo bym nie chciał, żeby ktoś z tej grupy odszedł. To zawodnicy, którzy się rozwijają i mogą być ważni dla zespołu – zaznaczył szkoleniowiec Niebieskich.

Nowy napastnik priorytetem

Dużo uwagi poświęcono także obsadzie ofensywy. – Potrzebujemy napastnika, bo w poprzednim sezonie, przy urazach, zostaliśmy z jednym snajperem. Musimy być zabezpieczeni – przekonywał trener.

Po rozczarowaniu w końcówce sezonu 2025/2026 zawodnicy @RuchChorzow1920 wrócili do zajęć 🔵⚪️



Na dzisiaj koncentracja na pracy. Do sytuacji z końcówki ostatniej kampanii nie ma co wracać ⚽️#1Liga #RuchChorzow pic.twitter.com/yraMqdKrlj — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) June 19, 2026

W tle pojawił się też temat młodzieży. – Grupa młodych zawodników będzie trenować z nami do zgrupowania. Potem zdecydujemy, kto pojedzie do Wałbrzycha – wyjaśnił szkoleniowiec Ruchu.

Konkretne słowa trenera

Ruch jedzie na obóz przygotowawczy 29 czerwca, a celem sztabu jest stabilny start sezonu i gotowość już od pierwszej kolejki. – Liga nie wybacza błędów. Musimy być przygotowani od razu – podsumował Fornalik.

W pierwszej kolejce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ekipa z Chorzowa zmierzy się w roli gościa z Bruk-Betem Termalika. Dokładny harmonogram pojawi się wkrótce.