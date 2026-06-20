Holandia kapitalnie prezentuje się od pierwszego gwizdka meczu ze Szwecją na Mistrzostwach Świata 2026. Po 17. minutach Oranje prowadzą już dwoma golami, a dubletem popisał się Brian Brobbey.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Dublet Briana Brobbeya! Holandia dominuje Szwecję

W pierwszym sobotnim meczu na Mistrzostwach Świata 2026 zobaczyliśmy w akcji Holandię. Oranje w swoim drugim meczu na turnieju podejmują Szwecję. Podopieczni Ronalda Koemana chcieli sięgnąć po zwycięstwo, ponieważ w 1. kolejce niespodziewanie zremisowali z Japonią (2:2). Drużyna Grahama Pottera natomiast już zna smak zwycięstwa na tym mundialu, po tym jak rozbili Tunezję (5:1).

Reprezentacja Holandii wyśmienicie rozpoczęła mecz ze Szwecją. W 5. minucie już na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey. Dla napastnika to nie było koniec strzelania. Chwilę później zawodnik Sunderlandu ustrzelił już dublet. 24-latek urodzony w Amsterdamie ponownie z bliskiej odległości pokonał golkipera rywali.

Warto zaznaczyć, że występ Briana Brobbeya od pierwszych minut był sporą niespodzianką. Ronald Koeman zdecydował się postawić na napastnika Sunderlandu kosztem Crysencio Summervile’a, który tak dobrze zaprezentował się z Japonią. 24-latek idealnie odpłacił się selekcjonerowi za danie mu szansy.

Brian Brobbey ma na koncie już trzy trafienia w narodowych barwach. 14. występ w reprezentacji Holandii zapamięta 24-latek na bardzo długo.

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