Co za początek Holandii! Koeman miał nosa [WIDEO]

19:17, 20. czerwca 2026 20:56, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Holandia znakomicie rozpoczęła rywalizację ze Szwecją na Mistrzostwach Świata 2026. W 6. minucie Oranje objęli prowadzenie za sprawą Briana Brobbeya, który niespodziewanie znalazł się w podstawowym składzie.

Denzel Dumfries oraz Brian Brobbey
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries oraz Brian Brobbey

Holandia prowadzi ze Szwecją! Brobbey z golem

Reprezentacja Holandii w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata 2026 podejmowała Szwecję. Podopieczni Ronalda Koemana nie wspominają dobrze pierwszego spotkania na mundialu, ponieważ zremisowała z Japonią (2:2). Skandynawowie natomiast zaprezentowali się wyśmienicie i wysoko pokonali Tunezję (5:1).

Rywalizacja w Houston znakomicie rozpoczęła się dla Holendrów. Już w 6. minucie Oranje wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey, który z najbliższej odległości pokonał szwedzkiego bramkarza. Napastnika doskonałym podaniem obsłużył Cody Gakpo.

Tym samym decyzja Ronalda Koemana się obroniła. Selekcjoner reprezentacji Holandii niespodziewanie dokonał zmiany w wyjściowym składzie. Brian Brobbey zastąpił Crysencio Summerville, który przecież świetnie pokazał się na tyle Japonii. Napastnik Sunderlandu jednak szybko dał powody, dlaczego to on otrzymał szansę od pierwszych minut.

Dzisiejsze trafienie było golem dopiero numer dwa dla Briana Brobbeya w narodowych barwach. Reprezentant Holandii potrzebował do tego 14. występów.

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