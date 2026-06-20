Wisła zabezpieczyła kluczowy element układanki. Jest oficjalny komunikat

Marc Carbo na dłużej zawodnikiem Wisły Kraków
Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła, że Marc Carbo pozostaje zawodnikiem Białej Gwiazdy. Klub zdecydował się na przedłużenie kontraktu z hiszpańskim pomocnikiem, który będzie reprezentował barwy krakowskiego zespołu co najmniej do końca czerwca 2027 roku.
Decyzja wpisuje się w strategię budowania stabilnej kadry i utrzymania trzonu zespołu przed kolejnymi sezonami. Marc Carbo, który odpowiada za organizację gry w środku pola, ma pozostać jednym z kluczowych elementów układanki trenera Mariusza Jopa.
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Nowa umowa zawodnika zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon, co daje klubowi dodatkową elastyczność w planowaniu przyszłości drużyny i dalszym kształtowaniu środka pola. Decyzja została zakomunikowana za pośrednictwem oficjalnego profilu Białej Gwiazdy na X, gdzie podkreślono znaczenie przedłużenia kontraktu dla stabilności projektu sportowego.
Marc Carbo od czasu dołączenia do Wisły pełni istotną rolę w zespole, odpowiadając za tempo rozgrywania akcji oraz równowagę między ofensywą a defensywą. Jego pozostanie to ważny sygnał dla całej drużyny.
Ruch klubu pokazuje konsekwencję w działaniach transferowych. Zamiast rewolucji kadrowej Wisła stawia na utrzymanie zawodników stanowiących fundament zespołu i stopniowe wzmacnianie rywalizacji w składzie.