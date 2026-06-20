Wisła zabezpieczyła kluczowy element układanki. Jest oficjalny komunikat

Wisła Kraków przedłużyła kontrakt z jednym z kluczowych graczy. Marc Carbo parafował umowę do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Marc Carbo na dłużej zawodnikiem Wisły Kraków

Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła, że Marc Carbo pozostaje zawodnikiem Białej Gwiazdy. Klub zdecydował się na przedłużenie kontraktu z hiszpańskim pomocnikiem, który będzie reprezentował barwy krakowskiego zespołu co najmniej do końca czerwca 2027 roku.

Decyzja wpisuje się w strategię budowania stabilnej kadry i utrzymania trzonu zespołu przed kolejnymi sezonami. Marc Carbo, który odpowiada za organizację gry w środku pola, ma pozostać jednym z kluczowych elementów układanki trenera Mariusza Jopa.

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Nowa umowa zawodnika zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon, co daje klubowi dodatkową elastyczność w planowaniu przyszłości drużyny i dalszym kształtowaniu środka pola. Decyzja została zakomunikowana za pośrednictwem oficjalnego profilu Białej Gwiazdy na X, gdzie podkreślono znaczenie przedłużenia kontraktu dla stabilności projektu sportowego.

Zostaje i walczy dalej! 🔥



Marc Carbó pozostanie zawodnikiem Wisły Kraków! Kontrakt hiszpańskiego pomocnika został przedłużony do 30 czerwca 2027 roku i zawiera możliwość przedłużenia współpracy o następny sezon. Vamos, Marc! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/SimHIPpnWU — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 20, 2026

Marc Carbo od czasu dołączenia do Wisły pełni istotną rolę w zespole, odpowiadając za tempo rozgrywania akcji oraz równowagę między ofensywą a defensywą. Jego pozostanie to ważny sygnał dla całej drużyny.

Ruch klubu pokazuje konsekwencję w działaniach transferowych. Zamiast rewolucji kadrowej Wisła stawia na utrzymanie zawodników stanowiących fundament zespołu i stopniowe wzmacnianie rywalizacji w składzie.