Arka Gdynia traci lidera! Dogadał się z klubem Ekstraklasy

08:27, 19. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Filip Trokielewicz I Tomasz Włodarczyk

Arka Gdynia po spadku z Ekstraklasy przebudowuje drużynę. Jej szeregi opuści Sebastian Kerk, który porozumiał się z Zagłębiem Lubin - informuje Filip Trokielewicz. Tomasz Włodarczyk ujawnia szczegóły umowy.

Dawid Abramowicz i Sebastian Kerk
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Dawid Abramowicz i Sebastian Kerk

Zagłębie sprowadza lidera Arki. Ciekawe wzmocnienie

Arka Gdynia nie zdołała utrzymać się w Ekstraklasie, więc teraz czeka ją solidna przebudowa. Wiele mówi się o odejściach tych, którzy w minionym sezonie radzili sobie najlepiej – przede wszystkim utalentowanych Kamilu Jakubczyku oraz Oskarze Kubiaku. Spore zainteresowanie wśród klubów z elity wzbudził również Sebastian Kerk. 32-latek na przestrzeni ostatnich tygodni był łączony z Rakowem Częstochowa czy Pogonią Szczecin, a ostatecznie ma dołączyć do Zagłębia Lubin.

Ta sprawa zdaje się być już przesądzona. Doświadczony Niemiec zdecydował o transferze do ekipy Leszka Ojrzyńskiego. Obie strony osiągnęły porozumienie, o czym poinformował Filip Trokielewicz. Kerk przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt do 30 czerwca 2028 roku – to z kolei wieści przekazane przez Tomasza Włodarczyka.

Dla Zagłębia będzie to czwarte letnie wzmocnienie. Do tej pory klub z Lubina ogłosił transfery Zlatana Alomerovicia, Pawła Kosmalskiego oraz Szymona Łyczki. Na sprowadzenie Kerka naciskał przede wszystkim Ojrzyński, który uważa, że w drużynie brakowało zawodnika o takim profilu. Niemiec dysponuje świetnym uderzeniem z dystansu oraz wykonaniem stałego fragmentu gry.

W sezonie 2025/2026 Kerk uzbierał w samej Ekstraklasie cztery bramki oraz siedem asyst. Przed transferem do Arki Gdynia spędził dwa lata w Widzewie Łódź, więc Zagłębie będzie dla niego trzecim polskim klubem w karierze.

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