Arka Gdynia ma nowego obrońcę! Rywalizował z Bayernem i BVB

Arka Gdynia sfinalizowała kolejny transfer. Do spadkowicza dołączył Marco Komenda, znany z występów na niemieckich boiskach. Podpisał z Arką dwuletnią umowę z opcją przedłużenia.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marco Komenda

Arka sprowadza posiłki do defensywy

Arka Gdynia liczy na szybki powrót do Ekstraklasy. Praktycznie do samego końca biła się o utrzymanie, ale finalnie nie udało się tego osiągnąć. Teraz ekipa z Trójmiasta intensywnie pracuje na rynku transferowym, by odpowiednio wzmocnić drużynę przed startem nowego sezonu. W piątek ogłosiła już siódmy letni transfer.

Do pierwszoligowego zespołu dołączył nowy środkowy obrońca. To Marco Komenda, który podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do tej pory 29-letni Niemiec był związany z Holstein Kiel, a miniony sezon spędził na zapleczu Bundesligi, rozgrywając 19 ligowych spotkań.

Potwierdziły się tym samym medialne doniesienia o konkretnym wzmocnieniu defensywy. Komenda jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 700 tysięcy euro. W dotychczasowej karierze najwięcej meczów rozgrywał w niższych ligach niemieckich, ale ma też doświadczenie z gry w Bundeslidze. W sezonie 2024/2025 rywalizował wspólnie z Holstein Kiel z najmocniejszymi drużynami w kraju, w tym oczywiście Borussią Dortmund oraz Bayernem Monachium.

Arka wcześniej sfinalizowała transfery Dawida Arndta, Konrada Gruszkowskiego, Filipa Walusia, Dominika Kuna, Michała Milewskiego oraz Maksymiliana Sznaucera. Komenda z kolei zastąpi w Gdyni Michała Marcjanika, który ma dołączyć do Polonii Warszawa.

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