Majewski dopina transfer! Pozostanie na zapleczu Ekstraklasy

18:47, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Jakub Kłyszejko / TVP Sport

Radosław Majewski nie kończy jeszcze kariery i będzie wciąż występował na poziomie Betclic 1. Ligi. Doświadczony pomocnik lada moment wzmocni Pogoń Grodzisk Mazowiecki - donosi Jakub Kłyszejko z "TVP Sport".

Radosław Majewski
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majewski

Pogoń Grodzisk Mazowiecki pozyska Radosława Majewskiego

Radosław Majewski wraz ze Zniczem Pruszków spadł z Betclic 1. Ligi. Doświadczony pomocnik nie miał zamiaru grać szczebel niżej, więc poszukiwał sobie klubu na zapleczu PKO Ekstraklasy. Jakub Kłyszejko z „TVP Sport” zdradza, że 39-latek zostanie na tym poziomie. Weteran polskich boisk zasili bowiem szeregi Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Dość długo trwały poszukiwania nowego klubu przez Radosława Majewskiego. 39-latek jednak wreszcie znajdzie zatrudnienie. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to już w piątek Pogoń Grodzisk Mazowiecki ogłosi przybycie doświadczonego pomocnika. Na papierze ten transfer zapowiada się niezwykle ciekawie.

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Pogoń Grodzisk Mazowiecki w ostatnich sezonach słynął z gry młodymi piłkarzami. Klub wciąż będzie stawiał na młodzież, ale wraz z nimi będzie występował Radosław Majewski. Zawodnicy będą mogli uczyć się piłkarskich umiejętności od 39-latka, a także czerpać od niego gigantyczne doświadczenie. Czekamy zatem na oficjalne potwierdzenie przenosiny byłego gracza Znicza Pruszków.

Radosław Majewski w zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań na poziomie Betclic 1. Ligi. Doświadczony zawodnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 11 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

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