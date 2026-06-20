Tunezja – Japonia: typy i kursy. Pora zrobić krok w stronę awansu

Tunezja - Japonia: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 6:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Tunezja Japonia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 18:00

Tunezja – Japonia, typy bukmacherskie

W niedzielny wczesny poranek fani piłki nożnej będą mogli obejrzeć mecz Mistrzostw Świata 2026. A w nim Tunezja zmierzy się z Japonią. Afrykańczycy mają za sobą bardzo bolesne otwarcie turnieju, ponieważ zostali rozbici przez Szwecję aż 1:5. W związku z tym ich sytuacja w grupie stała się niezwykle trudna, a ewentualna porażka może praktycznie przekreślić szanse na awans do fazy pucharowej. Japończycy przystąpią natomiast do tego starcia w zdecydowanie lepszych nastrojach. Samuraje postawili się jednej z najmocniejszych drużyn turnieju i zremisowali z Holandią 2:2, pokazując, że mogą rywalizować z najlepszymi. Teraz ich celem będzie zdobycie kompletu punktów, który znacząco przybliżyłby ich do awansu do kolejnej rundy mundialu.

Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper Betclic 2.17 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

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Tunezja – Japonia, ostatnie wyniki

Tunezja chciałaby jak najszybciej zapomnieć o swoim pierwszym meczu na mundialu (1:5 ze Szwecją). We wcześniejszych czterech meczach zespół z Afryki odniósł jedno zwycięstwo (1:0 z Haiti), zaliczył jeden remis (0:0 z Kanadą), a także poniósł dwie porażki (0:1 z Austrią oraz 0:5 z Belgią).

Japonia natomiast ma za sobą niezły występ w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 (2:2 z Holandią). Drużyna z Azji we wcześniejszych czterech spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (3:0 z Boliwią, 1:0 ze Szkocją, 1:0 z Anglią oraz 1:0 z Islandią).

Tunezja – Japonia, historia

Historia rywalizacji Tunezji z Japonią nie jest szczególnie długa, jednak oba zespoły miały już okazję mierzyć się ze sobą kilkukrotnie. Co ciekawe, ich pojedynki często były bardzo wyrównane, a żadna ze stron nie potrafiła na stałe zdominować rywala. Jednym z najbardziej pamiętnych starć był mecz rozegrany w 2022 roku podczas Kirin Cup, kiedy Tunezja pokonała Japonię 3:0 na jej własnym terenie. Było to jedno z najcenniejszych zwycięstw Tunezyjczyków w ostatnich latach i dowód na to, że afrykańska reprezentacja potrafi być bardzo groźna nawet dla silnych azjatyckich rywali.

Tunezja – Japonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentacja Japonii. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.58. W przypadku zwycięstwa Tunezji natomiast sięga nawet 6.10.

Tunezja Japonia 6.50 4.05 1.54 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 18:00

Tunezja – Japonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tunezji

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Tunezja – Japonia, przewidywane składy

Tunezja: Chamakh – Valery, Rekik, Talbi, Ben Hamida, Abdi – Khedira, Skhiri, Mejbri – Saad, Slimane

Japonia: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – J. Ito, Maeda – Ueda

Tunezja – Japonia, transmisja meczu

Spotkanie Tunezja – Japonia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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