Wisła Płock rusza po doświadczonego defensora. Transfer już blisko

Wisła Płock jest blisko pozyskania Marcina Flisa - ujawnia Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Środkowy obrońca będzie dostępny bez kwoty odstępnego po wygaśnięciu kontraktu z Pogonią Siedlce.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Majewski

Marcin Flis bliski transferu do Wisły Płock

Wisła Płock przechodzi prawdziwą rewolucję przed nadchodzącym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Z zespołem pożegnał się trener Mariusz Misiura, który przeniósł się do Motoru Lublin. Równocześnie funkcję dyrektora sportowego przestał pełnić Radosław Kucharski, który trafił do Jagiellonii Białystok.

Nowym szkoleniowcem Wisły został Adam Majewski, który do niedawna związany był z reprezentacją Polski do lat 21. Do zespołu dołączyli już pierwsi nowi zawodnicy. Nafciarze wzmocnili się Michałem Królem z Motoru Lublin oraz Juricą Prsirem z HNK Gorica.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, kolejnym nabytkiem ma zostać Marcin Flis. 32-letni środkowy obrońca od stycznia ubiegłego roku reprezentował barwy Pogoni Siedlce. Jednak jego umowa wygasa z końcem czerwca, co oznacza, że Nafciarze nie będą musieli płacić kwoty odstępnego.

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Flis w minionym sezonie był jednym z kluczowych zawodników Pogoni, a dodatkowo pełnił rolę podstawowego egzekutora rzutów karnych. Łącznie zdobył 10 bramek w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Doświadczony defensor wcześniej występował między innymi w ŁKS-ie Łódź, Stali Mielec, Piaście Gliwice oraz Górniku Łęczna. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał łącznie 114 spotkań, w których zdobył siedem bramek.

Wisła rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. W pierwszej kolejce Ekstraklasy Nafciarze zmierzą się z Rakowem Częstochowa.