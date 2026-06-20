Tottenham Hotspur poluje na napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Tottenham Hotspur planuje wzmocnić ofensywę przed nadchodzącym sezonem. Jak ujawnia portal diariodesevilla.es, londyński klub skierował uwagę na Kevina Denkeya z FC Cincinnati.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Kevin Denkey na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur ma za sobą rozczarowujący sezon, w którym utrzymanie ligowego bytu udało się zapewnić dopiero w ostatniej kolejce. W klubie zapadła decyzja o konieczności przebudowy zespołu, a Roberto De Zerbi ma odpowiadać za wzmocnienie ofensywy, która w minionych rozgrywkach sprawiała najwięcej problemów.

Jednym z priorytetów transferowych Kogutów stał się Kevin Denkey. 25-letni napastnik FC Cincinnati został wskazany jako jeden z głównych celów londyńskiego klubu. To właśnie reprezentant Togo znalazł się na szczycie listy życzeń Tottenhamu.

Denkey przeżywa bardzo dobry okres w swojej karierze. Po transferze do FC Cincinnati zimą ubiegłego roku szybko stał się kluczową postacią zespołu. W amerykańskim klubie zdobył 31 bramek i zanotował sześć asyst w 54 spotkaniach.

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Wcześniej napastnik imponował formą w belgijskim Cercle Brugge, gdzie w 152 meczach strzelił 66 goli. FC Cincinnati jest gotowe rozważyć sprzedaż zawodnika za 15 milionów euro. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sam piłkarz może być zainteresowany przenosinami do Premier League.

O Denkeya zabiegają także inne kluby. Paris FC oraz Lille również monitorują jego sytuację, jednak to Tottenham ma być obecnie uznawany za faworyta w wyścigu. Londyńczycy liczą, że uda im się szybko sfinalizować rozmowy i wzmocnić ofensywę przed nowym sezonem.